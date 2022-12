Lyt til artiklen

Stormvejret fortsætter for Meghan og Harry, efter den længe ventede Netflix-dokumentar torsdag morgen fik verdenspremiere.

Det konservative parlamentsmedlem Bob Seely foreslår nemlig nu en lov, der giver prins Harry og Meghan mulighed for at miste deres kongelige titler, skriver Daily Mail.

Det gør han, fordi han mener, at det ikke kan være rigtigt, at parret »tjener penge« på deres titler med »aggressive angreb« på Storbritannien.

Og den udvikling er ifølge Jacob Heinel – B.T. royale korrespondent – ret vild.

Dokumentaren om Meghan og Harry er ikke så brændfarlig som det britiske kongehus kunne have frygtet, mener B.T.s royale korrespondent. Foto: Netflix Vis mere Dokumentaren om Meghan og Harry er ikke så brændfarlig som det britiske kongehus kunne have frygtet, mener B.T.s royale korrespondent. Foto: Netflix

»Det er meget opsigtsvækkende. Særligt fordi det er et konservativt medlem. Det er jo dem, der elsker kongehuset allermest. Det er bare vildt og meget kontroversielt,« fortæller han.

»Men det viser virkelig også noget om den modvilje, der er mod dem – fordi de også nu møder politisk modstand.«

Han forklarer, at briterne lige nu er »rasende« over dokumentaren, som de ser som et angreb mod monarkiet og deres land.

»Det er jo også lidt vildt at sidde med de titler, når man modarbejder og bekæmper alt, hvad institutionen, kongehuset, står for.«

Bør Harry og Meghan få frataget deres royale titler?

Alligevel har Jacob Heinel svært ved at se, at det skulle blive aktuelt, at Meghan og Harry får frataget deres royale titler.

»Men bare det at diskussionen er der, viser noget om, hvordan den her dokumentar er blevet taget imod. Samtidig er det jo det første skridt på vej mod, at det eventuelt sker.«

Han understreger samtidig, at det at fratage royale titler fra nogen, er noget, man skal være meget påpasselig med.

Her henviser han til Danmark, hvor Dronningen fratog prinse- og prinsessetitler for børnene Nikolai, Felix, Henrik og Athena »stort set uden grund.«

»Det er meget specielt det, der er sket i det danske kongehus. I andre lande – her tænker jeg Norge og Storbritannien – der er man meget påpasselige med at tage titlerne,« fortæller han og fortsætter:

»Men alt kan selvfølgelig skifte.«

Jacob Heinel understreger, at selvom sagen fylder meget i Storbritannien, så regner han ikke med, at det er meget, vi kommer til at høre fra Charles.

»Jeg tror ikke, han er bekymret over indholdet og samtidig tror jeg også, han naturligvis er trist over at se sin egen søn angribe hele institutionen – alt det han står for.«