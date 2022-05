Bør kongehusets børn fortsat gå på Herlufsholm kostskole?

Danmarks mest kendte kostskole, hvor prins Christian - og snart også prinsesse Isabella går som elever, er havnet i massiv modvind, efter at en TV 2 dokumentar fornylig kunne afsløre vold og seksuelle krænkelser eleverne imellem.

Siden har skolen som konsekvens af kritikken blandt andet valgt at fyre den hidtidige rektor Mikkel Kjellberg, skrottet den såkaldte præfektordning og sørget for, at eleverne ikke længere skal sove i sovesale, men hvad med prins Christian og prinsesse Isabellas fremtid på skolen?

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har endnu ikke givet svar - andet end at de er rystede over det, der er kommet frem, og at de i den kommende tid vil holde øje med om skolen hurtigst muligt får sikret en tryg kultur.

Herlufsholm har foretaget en række nye tiltag for at forbedre miljøet på skolen. Bør kongehusets børn stadig gå på skolen?

B.T. har spurgt en række danskere på gaden, hvad de tænker om TV 2s afsløringer.

Xenia Ljunggreen Vis mere Xenia Ljunggreen

Xenia Ljunggreen, 21 år, København:

Hvad tænker du om det, der er kommet frem om Herlufsholm?

»Jeg synes, det er virkelig frygteligt. Totalt grotesk. Især at de er kommet ind om natten og gjort alle mulige ting ved drengene på sovesalene.«

Hvad tænker du om de nye tiltag skolen har foretaget?

»Selvfølgelig skal der ske noget. Men jeg synes, det er lidt latterligt, for de har jo tydeligt vidst, at det har været sket. Nu er det kommet i medierne, og så gør de noget.. Jeg synes, det er lidt vanvittigt.«

Bør kronprinsparret trække deres børn ud af skolen?

»Det ved jeg ikke. Det er svært at sige.«

Lone Petersen Vis mere Lone Petersen

Lone Petersen, 72 år, Vordingborg:

Hvad tænker du om det, der er kommet frem om Herlufsholm?

»Der må være noget mangel på ledelse i det hele taget. Der må have været nogen, der har vidst, hvad der foregik. Nu hørte jeg, han kun havde været rektor i tre år, men lærer i 25 år - så selvfølgelig har han da vidst, hvad der foregik. Hvorfor ser man gennem fingre med det? Er det fordi, det er fine folks børn?«

Hvad tænker du om de nye tiltag skolen har foretaget?

»Det kan da hjælpe på noget af det. Det vil jeg håbe. Der var en klog dame, der sagde, at man måske skulle lukke skolen i en periode og så begynde helt forfra med en ny ledelse og ny bestyrelse. Det er måske ikke en dårlig ide.«

Bør kronprinsparret trække deres børn ud af skolen?

»Det er deres valg. Det kan jeg ikke blande mig i. Hvis jeg havde et barn på skolen, havde jeg da håbet, at jeg havde opdaget det noget før.«

Filip Hjerting Vis mere Filip Hjerting

Filip Hjerting, 19 år, København:

Hvad tænker du om det, der er kommet frem om Herlufsholm?

»Det var ret overraskende. Jeg synes, det er er rimelig vildt, hvad de har udsat hinanden for på den skole.«

Hvad tænker du om de nye tiltag skolen har foretaget?

»Det er vel en start, men jeg synes, der skal flere tiltag til.«

Bør kronprinsparret trække deres børn ud af skolen?

»Det ville jeg helt klart have gjort. Det sad jeg og tænkte, da jeg så dokumentaren.«

Se flere svar i videoen øverst.