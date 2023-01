Lyt til artiklen

Torsdag afslørede flere medier detaljer fra prins Harrys nye bog 'Reserven', hvor han fortæller, at han under sin udsendelse for det britiske militær, havde dræbt 25 mennesker i Afghanistan.

Det har nu fået den fundamentalistiske islamistisk bevægelse Taleban til at lange ud efter prins Harry.

Det skriver Sky News.

»Hr Harry! Dem du dræbte var ikke skakbrikker, de var mennesker: De havde familier, som ventede på de kom tilbage,« skriver seniorlederen Anas Haqqani på Twitter og forsætter:

»Blandt mordere af afghanere er der ikke mange som har anstændighed som din til at afsløre deres samvittighed og tilstå deres krigsforbrydelser.«

Afsløringen af prins Harrys 25 drab har skabt overskrifter verden over, og selv skriver han om sine handlinger:

»Jeg kunne altid se, hvor mange fjendtlige soldater, jeg havde dræbt. Og det syntes essentielt for mig ikke at være bange for det tal.«

»Det er ikke noget, der fyldte mig med tilfredshed, men jeg skammede mig heller ikke over det.«

Prins Harry er kommet i vælten, efter han har afsløret detaljer fra sit liv som soldat. Foto: BEN STANSALL Vis mere Prins Harry er kommet i vælten, efter han har afsløret detaljer fra sit liv som soldat. Foto: BEN STANSALL

Den fundamentalistiske islamistiske bevægelse Taleban er ikke de eneste som har langet ud efter prins Harry.

Flere britiske militær folk og debattører er ligeledes oprørte over, at prinsen har afsløret detaljer fra sin udsendelse til Afghanistan.

»Han får det til at fremstå som om, den britiske hær træner folk – inklusiv ham selv – til ikke at se fjenden som mennesker, hvilket er meget langt fra sandheden,« siger den tidligere seniorofficer Richard Kemp til The Sun.

Richard Kemp påpegede ligeledes, at Prinsen udsatte sig selv for en sikkerhedsrisiko fra terrorister, idet han fortæller om sine drab under sin udsendelse.

Prins Harrys bog 'Reserven' udkommer 10. januar – men allerede torsdag blev den udgivet i Spanien.