Efter en 11 timers flyvetur tværs over USA og tværs over Atlanten, fik prins Harry overraskende kun en halv time med sin far, kong Charles, før han drog hjem igen.

Kongehuseksperter undrer sig over, hvad der sker i den britiske kongefamilie – én ekspert mener, at prins William må være rasende på sin lillebror.

'Hvilken slags familie opfører sig sådan? Måske én, der er meget nervøs. En, der tidligere har brændt fingrene.'

Sådan skrev den britiske kongehuskommentator Jan Moir i en klumme i Daily Mail om den besynderlige stemning mellem familiemedlemmerne i den britiske kongefamilie, der kom til offentlig skue i sidste uge, hvor det blev meldt ud, at kong Charles havde fået kræft.

Forholdet mellem William og Harry er tilsyneladende ikke særlig godt længere. Foto: Andrew Couldridge/Reuters/Ritzau Scanpix

Kongens yngste søn, 39-årige prins Harry, skyndte sig at hoppe på et fly fra Californien til London. Men efter en 11 timer lang flyvetur fik han altså kun bevilget 30 minutter med sin far, før han dagen efter tog hjem igen.

Heller ikke sin bror, prins William, fik han mødt under sit korte visit i England. Ifølge prins Harrys talspersoner ville prinsen ellers have takket ja tak til et møde med sin storebror, men invitationen udeblev.

Hele seancen har rejst spekulationer om, hvorvidt prins Harry vitterligt besøgte sin far, fordi han var oprigtig bekymret – eller om det hele blot var et pr-stunt i stil med de interviews, han tidligere har overrasket med.

Ifølge chefredaktør for Majesty Magazin, Ingrid Seward, så vil det være utopi at tro, at prins William ville have overvejet at invitere prins Harry på besøg, uden at have fået en dybfølt undskyldning fra sin bror først for den smerte, han har forvoldt familien.

Tidligere var forholdet mellem far og begge sønner noget bedre. Foto: Leon Neal/AFP/Ritzau Scanpix

Hun mener derfor, at prins William vil være oprørt over, at prins Harry har benyttet omstændighederne omkring sin fars sygdom til at lave et pr-stunt.

»William må være rasende med tanke på alle de år, han har støttet Harry, og at Harry så på dette tidspunkt i Williams liv, hvor både hans 75 årige far samt hans kone gennem 13 år (prinsesse Kate, red.), begge er potentielt alvorligt syge, kun kan tænke på Harry og bruge det som en lejlighed til at melde sin ankomst og forvente at se prins William,« siger hun til The Sun.

Ifølge kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen kan det være svært at vide, hvad der ligger bag prins Harrys korte besøg hos sin far og det manglende besøg hos broderen.

»Men det er i hvert fald meget opsigtsvækkende, når han for så kort et besøg tager den lange vej. Det virker meget besynderligt,« siger han.

Han tilføjer, at det britiske monarki generelt fremstår meget presset nu, hvor det er hårdt ramt af sygdom, manglende arbejdskraft samt intern ballade.

»Det er helt klart et monarki, hvor der er nogle store udfordringer lige nu. De er ikke mange aktive arbejdende for det britiske kongehus, og flere af dem har åbenlyst nogle ret dårlige relationer til hinanden, og så er det jo klart, at det svækker kongehuset,« siger han.

Han mener desuden at kong Charles' fravær grundet den kræftbehandling, han skal igennem, kan få ham til at fremstå mere konturløs, da han ikke vil kunne bruge så meget tid på sine mærkesager.

»Det her betyder, at han er forhindret i at have de her meget udadrettede aktiviteter. Han kan godt sidde på sit kontor, men han kan ikke vise sig i offentligheden og promovere sine mærkesager på den måde, som han havde ønsket sig,« siger han.

