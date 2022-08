Lyt til artiklen

Striden mellem de to britiske prinser, William og Harry, er nu så slem, at de ikke engang kan lægge stridsøksen for at mindes 25 årsdagen for deres mors død.

Det overrasker ikke B.T.'s royale korrespondent.

»Forholdet mellem William og Harry er meget dårligt, og det er ingen hemmelighed. På en måde er det heller ikke så underligt: Prins Harry bekriger konstant den institution, som William skal være chef for i fremtiden,« siger han med henvisning til den ballade og røre, som prins Harry og hertuginde Meghan har skabt, efter de forlod det britiske kongehus.

Onsdag var det ellers forventet, at de to brødre ville markere 25 års dødsdagen for deres mor, prinsesse Diana, sammen, men ifølge britiske medier vil de tilbringe dagen hver for sig, skriver blandt andre The Sun.

Da Diana levede virkede hendes sønner til at være meget tætte. Foto: JOHNNY EGGITT Vis mere Da Diana levede virkede hendes sønner til at være meget tætte. Foto: JOHNNY EGGITT

»Brødrene har det meget forskelligt med hendes død. Prins Harry reagerede – og reagerer stadig – meget destruktivt. De er begge mærket af det for livet, men prins Harry tager meget af Dianas bagage med sig videre. Han mener jo, at pressen ødelagde Dianas liv, og nu gentager historien sig med Meghan. Det er dog langt fra sandheden, og man kan på ingen måder sammenligne de to situationer,« siger Jacob Heinel Jensen.

Både prins Harry og hans hustru har gentagne gange beklaget sig over en uretfærdig behandling af både det britiske kongehus og medierne. Blandt andet har de ment, at Meghans oprindelse – at hun er halvt sort – har betydet, at hun er blevet behandlet mere negativt.

Det giver Heinel Jensen dog ikke meget for:

»Medierne forholder sig bare kritisk til det, Meghan og Harry siger. Det er ofte sagligt og handler om at udstille hykleri og dobbeltmoral. Diana blev jagtet af paparazzier, men blev jo aldrig udstillet som hykler. Situationen kunne ikke være mere forskellige, men Harry kan ikke se det,« siger han og tilføjer:

Prins Harry og hertuginde Meghan er ikke lige gode venner med alle i det britiske kongehus. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan er ikke lige gode venner med alle i det britiske kongehus. Foto: TOLGA AKMEN

»Måske er det heller ikke så underligt. Et barn kommer nok aldrig over at miste sin mor så tragisk, og det er jo ulykkeligt, at Harrys liv er blevet ødelagt af det.«

Selvom forholdet mellem Meghan og Harry og resten af den kongelige familie efterhånden er så tilspidset, at de ikke taler med flere familiemedlemmer, så virker de dog ikke til at indstille kritikken.

Alene i denne uge har Meghan igen langet ud efter kongehuset i et kontroversielt interview i magasinet The Cut. Derudover har hun nnetop lanceret sin egen podcast, hvor hun jævnligt debattere sine problemer – blandt andet med kongehuset – med andre kendte.

»Prins Harry og hertuginde Meghan er – efter prins Andrew – Kongehusets allerstørste problem. Der er intet, der tyder på, at vi er færdig med at høre på dem. De vil skrive bøger, lave interviews og så videre, og hvis det fortsætter, vil det bliver prins Williams største problem i fremtiden,« siger Jacob Heinel Jensen.

Harry og William sammen i 2018. Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Harry og William sammen i 2018. Foto: ODD ANDERSEN

Han finder det paradoksalt, at det tidligere royale par frivilligt bringer sig selv så ofte i rampelyset:

»Harry og Meghan fortalte jo ikke sandheden, da de flyttede til USA. De sagde, de ville væk fra mediernes søgelys. I stedet giver de interviews og trækker overskrifter konstant. Meghan og Harry vil gerne på forsiden – de vil bare selv bestemme overskrifterne,« siger han og tilføjer, at han mener, at hertuginde Meghan har fået storhedsvanvid

»Hun er simpelthen blevet til grin,« lyder hans dom.