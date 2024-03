Et kongehus er typisk ikke det mest klimavenlige med store slotte og mange udlandsrejser.

Nu ønsker flere partier alligevel, at Kongehuset skal aflægge et årligt klimaregnskab. Det sker i forbindelse med, at apanagen bliver forhandlet i regeringen disse dage.

Karina Lorentzen, der er retsordfører for SF, har tidligere sagt til Politiken, at hun »finder det relevant at få indblik i Kongehusets klimaaftryk, når de rejser.«

I en sms til B.T. uddyber Karina Lorentzen:

»Frederik har jo sagt, at han vil være 'klimakonge'. Derfor giver det mening, at han også fremlægger, hvad han selv gør – det norske kongehus har for eksempel lagt frem, hvor grøn deres bilpark er.«

Men et kongehus kan vel aldrig blive decideret klimavenligt – er det så ikke lidt omsonst, hvis de skal lægge CSR-strategier og klimamålsætninger?

»Kongehuset kan da gøre en del i måden, de rejser på, kører på og holder bygninger på. Ellers er 'klimakonge' vel lidt hult at udråbe sig selv til. Og hvis det norske kongehus kan, så kan det danske vel også,« skriver Karina Lorentzen.

B.T. afslørede i efteråret, at mens kong Frederik fløj til en konference om CO2-fangst i Aalborg, kørte hans egen Krone 8 hele vejen fra København for at hente ham i lufthavnen. En sag, som fik flere miljøorganisationer til at rette kritik mod Kongehuset.

Socialdemokratiet og Moderaterne afviser dog at stille krav om klimaregnskab til Kongehuset.

»Vi har ikke nogle planer om at stille et krav. Det er op til Kongehuset selv at definere, hvordan et moderne kongehus skal fungere,« siger finansordfører for Socialdemokratiet, Benny Engelbrecht, til B.T.

Selvom virksomheder og offentlige institutioner er pålagt at aflægge et klimaregnskab, mener Benny Engelbrecht ikke, at samme regler skal gælde for Kongehuset.

»Det skal være op til Kongehuset selv at vurdere – ligesom deres åbenhed omkring gavelister,« siger han.

Moderaternes finansordfører, Henrik Frandsen, er enig med sin regeringsfælle.

»Jeg er sikker på, at Kongehuset opfører sig så klimaansvarligt, som de kan – og det er nok for mig,« siger han til B.T.

Hvad med dengang, Frederik fløj til Aalborg for at deltage i en klimakonference, og hans bil kørte hele vejen for at hente ham i lufthavnen – gælder det også i dette eksempel?

»Nu vil jeg ikke gå ind i et enkelt eksempel, men generelt er det min opfattelse, at de opfører sig så ansvarligt som muligt.«

B.T. har spurgt Kongehusets presseafdeling, hvorvidt de har tænkt sig at føre klimaregnskab, men de ønsker ikke at kommentere på sagen.

Debatten om klimaregnskab kører i forbindelse med civillisteloven, der bliver forhandlet i regeringen for tiden. Den bliver fremlagt for Folketinget i april.

Den afgør blandt andet, hvor meget økonomisk støtte Kongehuset skal modtage.

