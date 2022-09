Lyt til artiklen

Udmeldingen om, at prins Joachims børn mister deres titler, kom ikke fra dronningen selv.

Til B.T. fortæller Helle von Wildenrath Løvgreen, at prinsen blev orienteret mere formelt.

»Det var hofmarskalen, der orienterede prins Joachim om ændringerne,« fortæller grevinde Alexandras presseansvarlige.

Dronningen overleverede ikke selv nyheden. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dronningen overleverede ikke selv nyheden. Foto: Mads Claus Rasmussen

Herefter kunne prins Joachim overbringe nyheden til sine børn, der heller ikke fik det fortalt af deres farmor, at de ikke længere var prinser og prinsesse.

»Børnene fik beskeden fra deres far,« lyder det fra Helle von Wildenrath Løvgreen.

Prins Joachim har siden udtalt sig i et interview med B.T., at han er meget skuffet over håndteringen af sagen.

»Jeg fik fem dages varsel på det her. Til at fortælle mine børn, at til nytår bliver deres identitet taget fra dem. Jeg er meget, meget ked af det over at se dem kede og uforstående over for det, der sker hen over hovedet på dem,« lød det fra prinsen.

Børnene er nu grever og komtesse af Monpezat. Foto: FD Vis mere Børnene er nu grever og komtesse af Monpezat. Foto: FD

Kongehusets kommunikationschef Lene Balleby fortalte tidligere, at prins Joachim havde vidst det siden 5. maj, men det er ikke helt sådan prinsen selv opfattede situationen.

»Den 5. maj fik jeg forelagt en plan. At hele den her tanke om mine børns identitet den skulle tages fra dem, når hver især fyldte 25 år. Athena fylder 11 til januar. Og så fik jeg fem dages varsel, da beslutningen var fremskyndet.«

Helle von Wildenrath Løvgreen fortæller nu, at prins Joachims børn ikke har talt med deres farmor siden udmeldingen om fratagelsen af titlerne.

Prins Joachim understregede over for B.T., at hele familien er dybt påvirket af situationen.

»Jeg er så ked af det på mine børns vegne. Jeg kræver bare sandheden. Og det er den, jeg siger.«

Lene Balleby har efter prinsens udtalelse fortalt, at man fra Kongehusets side håber, at Dronningens beslutning vil blive respekteret.

»Som dronningen udtalte i går, så har beslutningen været længe undervejs. Vi forstår godt, at der er mange følelser på spil i øjeblikket, men vi håber, at dronningens ønske om at fremtidssikre kongehuset vil blive respekteret,« lød det fra kongehusets kommunikationschef Lene Balleby til B.T.