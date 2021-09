Nu er der anledning til at finde de store kjoler frem fra de royale klædeskabe. Dronning Margrethes nevø skal nemlig giftes, og brylluppet skal stå i Grækenland.

Det er dronning Anne-Marie og kong Konstantins yngste søn, prins Philippos, der skal giftes – igen. Det siger en talsmand for det græske hof ifølge Billed Bladet.

Det unge par har smugtrænet – lidt, for allerede den 12. december 2020, blev prins Philippos viet til Nina Flohrs ved en privat ceremoni i Schweiz.

På grund af coronaepidemien måtte de dog i vinter downsize brylluppet. Faktisk var der kun to vidner til brylluppet – en ekskonge og en schweizisk rigmand – eller med andre ord brudens far og brudgommens far.

Billedet der blev sendt ud efter parrets forlovelse sidste sommer. Foto Prins Nikolaos

Men på bagkant af coronaen er der nu anledning til at holde dét bryllup, som parret egentligt havde planlagt, da prins Philippos sidste sommer friede til sin kæreste – og fik ja.

Frieriet foregik på den græske ø, Ithaca, og det bliver også i Grækenland, det kommende bryllup skal stå. Nærmere præcis i Athen, skriver det spanske medie Vanitatis.

»Jeg kan bekræfte, at prins Philippos og Nina Flohrs religiøse bryllup finder sted i Athen i oktober, men i øjeblikket kan jeg ikke sige den nøjagtige dato. Så snart vi ved det, vil oplysningerne blive offentliggjort,« siger talsmanden Ivi Macris til det spanske medie.

Brylluppet fremgår endnu ikke i kalenderen for det danske hof.

Prins Philippos' storesøster prinsesse Alexia af Grækenland med sin mand, Carlos Morales Quintana, til kronprins Frederik og kronprinsesse Marys bryllup. Om Frederik og Mary skal deltage i det græske bryllup i oktober fremgår endnu ikke af den royale kalender. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Det græske monarki blev afskaffet i 1974, og i årevis derefter levede den afsatte græske kongefamilie i eksil i London..

Familien bruger dog fortsat de royale titler - – undtagen i Grækenland - – som de i 2004 fik lov at vende tilbage til, og hvor de siden 2013 har boet fast.

Philippos’ store søskende prinsesse Alexia og kronprins Pavlos, blev begge gift i London, mens prins Nikolaos sagde sit ja på den græske ø Spetses.

For Philippos selv bliver det altså i hovedstaden Athen, han vil fejre bryllup, mens hans storesøster, prinsesse Theodora, stadig ikke har meddelt, hvor hendes bryllup skal stå.

Også hun havde sidste år planlagt bryllup med den amerikanske advokat, Matthew Kumar, men måtte udsætte det på grund af corona pandemien.