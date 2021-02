Royal Run kommer ikke til at løbe af stablen under forårssolen som ellers planlagt.

Grundet covid-19 har kongehuset nemlig valgt at udsætte den store løbebegivenhed fra maj til efteråret.

Det oplyser kongehuset på sin hjemmeside, hvor det helt konkret lyder, at danskerne må vente med at snørre løbeskoene til 12. september.

»Det er besluttet at udskyde Royal Run endnu en gang til søndag den 12. september, hvor vi håber, at det igen er muligt at samles så mange mennesker til en løbefest.«

»I mellemtiden skal vi sørge for at holde krop og sjæl i gang. Særligt lige nu i den mørke periode – det giver overskud og velvære,« lyder det fra kronprins Frederik i en video, som er delt i forbindelse med udmeldingen.

I videoen kan man se ham og tvillingeparret 'holde sig i gang' i Fredensborg Slotspark med kapløb på de snedækkede stier.

De vil alle være med, når Royal Run efter en længere pause – forhåbentligt – bliver en realitet i september i Sønderborg, Aalborg, Odense og København samt Frederiksberg.

Der vil samme dag være et løb på Bornholm, men dette bliver uden løbere med blåt blod.

Foruden løbene på dansk grund er der også planlagt et løb på Grønland. Hvornår dette vil finde sted, er endnu uvist, lyder det fra kongehuset.

Og sådan er der jo så meget, der er for tiden. Som kronprinsen udtrykker det:

»I snart et år har det været et vilkår for os allesammen, at vi har skulle ændre vore planer og vore drømme. Sådan har det også været for Royal Run.«

Royal Run blev født i anledning af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag i 2018 og nåede ad to omgange af tiltrække titusindvis af danskere.

Over 82.000 var tilmeldt Royal Run 2019, og 2020-løbet tegnede også til at blive en succes.

Men så meldte coronapandemien som bekendt sin ankomst, og efter først at være blevet udskudt blev løbet endegyldigt aflyst sidste år.

Sådan håber man ikke, det kommer til at gå i år, og der er derfor fortsat åbent for tilmeldingen.

Dem, der allerede har tilmeldt sig løbet, vil få deres billet overflyttet til den nye dato i efteråret. Passer den dårligt, kan man få pengene tilbage.