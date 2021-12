En gang Aalborg, altid Aalborg.

Det lader til at være devisen hos styregruppen bag Royal Run.

Torsdag er værtsbyerne for det kongelige løb blevet offentliggjort – og her er Aalborg igen at finde på listen.

Siden løbet blev introduceret i forbindelse med kronprins Frederiks 50-års fødselsdag i 2018, har Royal Run hver gang lagt vejen forbi Aalborg.

Den eneste undtagelse var i 2020, hvor det blev aflyst på grund af coronavirus.

»Det er gået rigtig godt hver gang i Aalborg. De lokale arrangører har været gode til at finde deltagere og spændende ruter,« siger administrerende direktør i DGI, Jens Otto Størup, der arrangerer begivenheden sammen med DIF og Dansk Atletik.

»Der er stor begejstring for Aalborg i styregruppen, hvor hoffet også indgår.«

Royal Run afvikles på anden pinsedag 2022 og vender dermed tilbage til sin sædvanlige plads i foråret. I 2021 måtte løbet nemlig udsættes til september.

»Det betyder, vi er lidt pressede på tiden. Der er jo ikke så længe til juni, men det skal nok blive rigtig godt,« siger Jens Otto Størup.

Der er dog stadig en ubekendt faktor, som kan få indflydelse på løbets afvikling.

»Coronasituationen betyder, at vi, ligesom andre store begivenheder, hele tiden må følge med i hvordan det udvikler sig. Vi gør, hvad vi kan for at skabe trygge rammer, men vi er nødt til at tro på det,« siger han.

Det er endnu ikke meldt ud, hvilke royale der deltager i de i alt fem værtsbyer og på Bornholm.

I 2021 var det kronprinsesse Mary, der lagde turen forbi Aalborg, hvor hun tilbagelagde de fem kilometer på 26 minutter og 56 sekunder.

»Jeg elsker at løbe i Aalborg, så det var bare fedt at løbe her igen i år,« sagde kronprinsessen til B.T. efter hun passerede målstregen.

De øvrige værtsbyer i 2022 er Aarhus, Kolding, Næstved og København/Frederiksberg. På Bornholm afholdes løbet også, men det er uden royal deltagelse.