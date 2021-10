Efter to år i Paris skal prinsesse Marie nu til at gøre sin mand selskab på den danske ambassade i den franske hovedstad.

Prinsessen har nemlig fået et nyt job på ambassaden, hvor hun bliver tilknyttet som 'Særlig Kulturrepræsentant', meddeler Kongehuset i en pressemeddelelse.

Prinsesse Marie tiltræder allerede 1. oktober, hvor hun skal være i kulturafdelingen på ambassaden, som led i en ny satsning for at styrke dansk kultur og samarbejde'.

Den 45-årige prinsesse har tidligere studeret på amerikanske Babson College, universitet i Genève og Marymount Manhattan College i New York, og hun har en bachelorgrad i humaniore.

Nu skal prinsesse Marie også arbejde for den danske ambassade i Paris. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Nu skal prinsesse Marie også arbejde for den danske ambassade i Paris. Foto: Bax Lindhardt

Hun er meget glad for den nye opgave:

»Jeg er både stolt og beæret over at få muligheden for at indgå i det nye satsningsområde. Opgavebeskrivelsen falder indenfor det fokus, jeg de seneste år har haft på samarbejdet mellem danske og franske aktører, og min familie og jeg er nu faldet godt til i Paris, så det er en perfekt timing. Det var derfor helt naturligt for mig at gribe muligheden. Jeg glæder mig til i min nye rolle fortsat at varetage danske interesser – særligt inden for kulturområdet – i de kommende år«, siger prinsesse Marie i pressemeddelelsen.

Også i Udenrigsministeriet er der glæde over, at prinsessen tilknyttes ambassaden, da man arbejder med mere fokus på dansk kultur og danske interesser i Frankrig frem mod OL i Paris i 2024.

»Med tilknytningen af H.K.H. Prinsesse Marie sender Danmark et meget stærkt og positivt signal om den betydning, vi tillægger vores samarbejde med Frankrig. Jeg er derfor meget glad for, at Prinsesse Marie har sagt ja til at påtage sig denne vigtige opgave. Prinsessen er med sit kendskab til både dansk og fransk kultur og historie eminent placeret til at hjælpe med at skabe og udbygge kontakterne på højt niveau i Frankrig,« udtaler udenrigsminister Jeppe Kofod i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.

Prinsesse Marie er født og opvokset i Paris. Hun blev i 2008 gift med prins Joachim, og parret har sammen børnene, prins Henrik og prinsesse Athena.

Prinsessen har inden sin indtræden i det danske kongehus arbejdet i flere reklamebureauer, ligesom hun også har været assistent for direktøren i Reuters finansielle nyhedsbureau Radianz i Genève samt direktionssekretær i ING Numismatic Group SA.

De seneste år har prinsessen beskæftiget sig med kulturudveksling mellem Danmark og Frankrig, særligt i forbindelse med varetagelsen af prinsessens danske og franske protektioner, hvilket man vil gøre brug af i det nye job.