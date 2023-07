Herhjemme klagede danskerne for nylig over, at Royal Run var for dyrt.

Men det er ikke kun det danske kronprinsepar, der får kritik for prisen på de folkelige samlingspunkter, de promoverer – også det britiske kronprinsepar står nu overfor lignende modvind.

Tirsdag åbnede Storbritanniens prins William og prinsesse Kate nemlig en legepark i Windsor Great Park for børn og barnlige sjæle, der kan lide at rutsje og klatre i træhuse.

Men legepladsen Adventure Play nær det royale pars nye hjem på Adelaide Cottage-slottet i Windsor er ikke for alle.

Tirsdag åbnede legepladsen Adventure Play i Windsor nær prins William og familiens royale hjem. Men legeparken møder massiv kritik for sine høje priser. Foto: Lykke Buhl Pedersen Vis mere Tirsdag åbnede legepladsen Adventure Play i Windsor nær prins William og familiens royale hjem. Men legeparken møder massiv kritik for sine høje priser. Foto: Lykke Buhl Pedersen

For to timer i legeparken skal børnenes forældre nemlig være villige til at betale op mod 140 kroner – per person.

Og det pristryk klager folk i hobetal nu over på Instagram.

For opslaget, hvori den nye legeplads blev annonceret, bugner over med negative kommentarer rettet mod priserne for de to timers leg.

'Undskyld, misforstår jeg noget her? Hvorfor i alverden bliver forældre opkrævet 12 pund (prisen for forældre, red.) for at komme ind på en LEGEPLADS? Ja, det er en flot bygget én, men jeg kommer ikke til at lege på den, mit barn gør. Og kun i to timer … Vanvittig prissætning. At dømme ud fra kommentarerne, så er har I fået den her helt forkert!' skriver en fortørnet mor eksempelvis.

Er 140 kroner per person for to timer på en legeplads en god pris?

Flere minder også om den nuværende finansielle situation i Storbritannien, hvor mange kæmper med at betale deres regninger efter skyhøj inflation og stigende priser.

'Den, der kom op med/godkendte den her prissammensætning har brug for et realitetstjek og kan helt åbenlyst ikke bekymre sig mindre om børn fra udsatte familier,' raser en anden følger.

Genovervejer priserne

En talsperson for parken, som den nye legeplads ligger i, forklarer dog, at man har testet og fået anerkendt prisniveauet hos forbrugerne inden åbningen af legepladsen.

»Priserne inkluderer parkering, som kan bruges hele dagen, så familier kan nyde andre faciliteter i parken uden for deres legesession,« minder talspersonen for Windsor Great Park om til The New York Times.

»De fastsatte priser giver os mulighed for at begrænse besøgstallet for de tildelte sessionstider for at sikre, at alle gæster kan nyde oplevelsen på en helt afslappet og uoverfyldt måde.«

Dog kan talspersonen heller ikke udelukke, at der skal kigges på prisniveauet på entreen til legeparken igen.