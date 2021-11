»Farmor vil nok ikke være stolt af det her.«

Prins Nikolai, instruktør Peter Greenaway og en håndfuld adelige fra andre lande var i gang med filme en reklamefilm til hotelkæden Raffles Hotels & Resorts i Singapore.

I forbindelse med en badescene bad Peter Greenaway den 22-årige prins Nikolai om at smide tøjet. Den idé var prinsen ikke helt med på og måtte snakke sig ud af det ved at nævne, at dronning Margrethe ikke ville være helt tilfreds. Det skriver Her & Nu.

»Jeg synes, det er vigtigt at omfavne traditioner og samtidig puste nyt liv og energi i institutioner. Som en del af den yngre generation er jeg glad for at arbejde med et brand som Raffles, der har årelange traditioner samtidig med, jeg bringer mit perspektiv i det,« siger prins Nikolai.

Prins Felix sammen med prins Joachim, grevinde Alexandra og prins Nikolai efter at han er blevet student fra Gammel Hellerup Gymnasium, onsdag den 23. juni 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

I stedet for at droppe scenen iførte prins Nikolai sig en silkepyjamas fra Prada og gik i bad med en mobil i hånden.

Prins Nikolais modelkarriere er gået strygende.

I 2018 gik han catwalk under modeugen i London for Burberry og senere på året var han model for Dior i Tokyo.

I 2020 blev han den første mandlige model til at ramme forsiden af den tjekkiske og slovakiske udgave af Vogue.