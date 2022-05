Prins Joachim og grevinde Alexandra bryder nu tavsheden og kommenterer sagen om prins Nikolai på Herlufsholm.

Tidligere på ugen kom det frem, at tidligere rektor på Herlufsholm, Klaus Eusebius, havde sagt til TV 2 Øst, at prins Nikolai var blevet sendt hjem fra skolen for at bryde stedets alkoholpolitik.

Nu reagerer grevinde Alexandra og prins Joachim også i sagen.

»Som forældre til en tidligere elev på Herlufsholm er vi - for at sige det på godt dansk - rasende over at se vores søn blive udleveret offentligt af hans tidligere rektor, Klaus Eusebius Jakobsen,« lyder det.

De fortsætter den usædvanligt hårde kritik:

»Han har svigtet sin elevs tillid og fortrolighed, og Prins Nikolais straf for i sin tid at overtræde skolens alkoholregler skal ikke bruges til at flytte fokus fra de alvorlige hændelser, som fornyligt er kommet for dagen,« udtaler prins Joachim og grevinde Alexandra i en fælles udtalelse.

Klaus Eusebius gav et længere interview til TV 2 Øst søndag om forholdene på Herlufsholm. Her understregede han, at man ikke lavede særregler for de priviligerede, og det var i denne sammenhæng, prins Nikolai pludselig blev nævnt.

»Jeg kan give et eksempel. Vi havde en elev her for nogle år tilbage, som var medlem af den kongelige familie. Folk ved godt, hvem jeg taler om. Han overskred en af skolens alkoholregler, og jeg må sige, at jeg var iskold. Der var slet ikke nogen tvivl om, at den dreng skulle have en advarsel, og det fik han. Så blev hans far i øvrigt orienteret om det, og det er, mener jeg, et meget godt eksempel på, at det der med, at vi holder hånden over særlige grupper, har intet som helst på sig,« sagde Eusebius til TV 2 Øst.

Herefter spurgte tv-værten, om det er prins Nikolai, hvorpå han sagde:

»Ja, det er det.«

En udtalelse der vakte opsigt og blandt andet fik professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Hanne Marie Motzfeldt til over for B.T. at vurdere, at der var tale om brud på tavshedspligten.

»Kongehuset har en god sag, og den tidligere rektor har et problem. Jeg vil mene, at han er omfattet af tavshedspligten, og den bliver formentlig brudt her,« sagde hun til B.T.

Hun forklarede også, at selvom prins Nikolai er en offentlig person, har han stadig krav på et privatliv.

»Det har medlemmer af Kongehuset naturligvis også,« lød det.

B.T. har siden tirsdag forsøgt at få en kommentar fra Klaus Eusebius, men det har endnu ikke været muligt.

Torsdag i sidste uge sendte TV 2 den sprængfarlige dokumentar, 'Herlufsholms hemmeligheder'. I filmen kommer det frem, at der er foregået overgreb, vold og mobning på den elitære kostskole i Næstved.