»For mig handler det om at ændre adfærd. Det er der mange, der siger, men det handler om rent faktisk at gøre noget.«

Sådan sagde prins Harry i december 2020, da han lancerede det nye projekt 'Waterbear', der er en slags Netflix for klimadokumentarfilm. Prinsen stillede ved samme lejlighed det retoriske spørgsmål: 'Hvad er meningen med at få børn i en verden, der er i brand?'.

Forleden hoppede prinsen så ombord på et privatfly efter en veloverstået polokamp i Aspen, Colorado, for at flyve 1.200 kilometer hjem til Santa Barbara, Californien.

Og nu er han endt i en kæmpe shitstorm på grund af sit åbenlyse klimahykleri.

Prinsen var inviteret med ombord på sin ven Marc Ganzis Gulfstream-privatfly, hvor der kun er plads til 20 mennesker. Vennerne havde været til polokamp i glamour-ghettoen Aspen i staten Colorado og skulle retur til hjemmet i Santa Barbara.

En tur i privatfly er noget af det mest skadelige for miljøet, når det kommer til transport. Faktisk udleder de små maskiner syv gange så mange kulstofemissioner som almindelige rutefly.

»Hvis maskinen er fyldt op, så er de store fly mere klimavenlige end de mindre. Det er selvfølgelig bedre at køre i bil eller i tog,« siger PhD i Energiplanlægning fra Aalborg Universitet Karl Sperling.

Men det handler også om andet – nemlig om mangel på socialt ansvar.

»Jeg forstår inderligt, hvorfor det falder nogen for brystet. Han har skidt i nælderne. Han har dummet sig,« siger Torben Bachmann Jensen, der er lektor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet.

Bachmann Jensen beskæftiger sig med sociale dynamikker i samfundet, og han forstår godt forargelsen over prinsens klimaopførsel.

Prins Harry sagde i et interview med Oprah Winfrey i foråret, at klimakrisen er klodens største udfordring. Derfor virker privatflyturen upassende og provokerende på mange.

»Han er jo ikke hvem som helst, og fordi han bekender sig til klimakampen, så er han anderledes forpligtet end alle andre i almindelighed. Så på den måde er det oplagt, at det falder nogle for brystet. Det giver ham en ridse i lakken. Det kræver mere end bare en lille undskyldning at komme over det,« siger han.

Indtil videre har prins Harry slet ikke kommenteret den klimauvenlige tur, men den britiske og amerikanske presse har skrevet indgående om hykleriet.

»Der er nutidens store kampplads. Der er meget opmærksomhed på det, og det betyder, at man må træde varsomt. Det er no-go ikke at være klimavenlig,« forklarer Bachmann Jensen og tiljøjer:

»Det er dumhed. Det er jo ikke, fordi prins Harry og andre har en fornemmelse af at kunne gå på vandet, men de har en fornemmelse af at kunne flyve under radaren, og det gør de jo ikke. Verdens øjne hviler jo på dem, og de kan ikke handle, uden at man opdager det. Det er en eklatant dumhed.«

Det er ikke første gang, at prins Harry og hertuginde Meghan er blevet beskyldt for dobbeltmoral, når det kommer til klimakampen. I 2019 kunne den britiske avis The Sun afsløre, at seks ud af ti af hertuginde Meghans flyture var med privatfly.

Prins Harry har tidligere udtalt sig om sine ture med privatfly og hævder, at 99 procent af hans flyvninger foregår med almindelige rutefly.