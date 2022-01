Venstrefløjen koger af raseri over Kronprinsens dobbelrolle til vinter-OL i Beijing.

For selvom regeringen fredag valgte at boykotte legene diplomatisk, kan det nemlig have været Kronprinsen, der har sendt legene til Kina i 2022. Det får nu SF og Enhedslisten til at rette en skarp kritik af Kongehuset.

»Det her understreger, at Kongehuset aldrig skal gå ind på sådan nogle giftige områder, som det er, når man åbenlyst ikke kan holde politik og sport adskilt,« siger Karsten Hønge fra SF.

Som tidligere medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) afgav kronprins Frederik sin stemme om værtsby tilbage i 2015. Valget stod mellem Beijing i Kina eller Almaty i Kazakhstan. Men Kongehuset vil stadig ikke oplyse, hvad Kronprinsen har stemt.

Karsten Hønge fra SF kritiserer Kronprinsen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Karsten Hønge fra SF kritiserer Kronprinsen. Foto: Liselotte Sabroe

»Nu er det jo muligvis sådan, at Kronprinsen har stemt for det OL - og nu skal boykotte det. Det viser jo bare, at Kongehuset skal holde sig fra at gøre sig selv sårbart. Kongehuset gjorde sig sårbart - og dermed også Danmark sårbart,« mener Hønge.

Han har kritiseret Kronprinsens medlemskab af IOC siden begyndelsen.

»Der var mange advarselslamper, der blinkede, da Frederik gik ind i det dengang, fordi det er så potentielt farligt og giftigt. Og det viste sig at være mere giftigt, end man kunne forestille sig,« siger Hønge, der håber, at Kongehuset lærer af det her.

Udenrigsordfører i Enhedslisten Eva Flyvholm opfordrer Kronprinsen til at offentliggøre, hvad han stemte, så der kommer klarhed over hans rolle i processen.

Eva Flyvholm (Ø) kritiserer Kongehuset. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Eva Flyvholm (Ø) kritiserer Kongehuset. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er jo fuldstændig absurd, at vi ikke har klarhed over, hvad han har stemt,« siger hun.

Hun mener, at sammenblandingen af politik og kongehus er ekstrem mærkelig og uhensigtsmæssig.

»Det duer jo ikke, at man har én siddende på den ene side, som ikke er underlagt de demokratiske rammer, og så på den anden side kommer til at repræsentere Danmark. Derfor har vi også været meget kritiske fra starten. Det er for mange forskellige hatte,« siger hun.

Hun forstår slet ikke, hvorfor Kronprinsen overhovedet ville bringe sig i den skøbelige position.

Kronprinsen er endnu engang kommet i stormvejr på grund af sit tidligere IOC-medlemsskab. Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprinsen er endnu engang kommet i stormvejr på grund af sit tidligere IOC-medlemsskab. Foto: Henning Bagger

»Det er jo også noget rod for Kongehuset at komme til at sidde i sådan en dobbeltrolle. Det duer ikke, at man kommer til at lave sådan nogle konstruktioner;« siger hun og slår fast, at Kronprinsens IOC-projekt har været en dårlig idé fra begyndelsen.

»Det er et meget, meget klart eksempel på, at det her fra starten har været en helt elendig idé at lave den her sammenblanding af kongehus og politik. Det hører faktisk ingen steder hjemme,« siger hun.

Både SF og Enhedslisten er glade for, at regeringen endelig har valgt at boykotte OL i Beijing. Det kommer i kølvandet på mange andre vestlige nationers boykot af legene på grund af Kinas konstante overtrædelser af menneskerettighederne.

Kongehuset reagerede fredag på regeringens udmelding. og understregede, at det aldrig var planen, at Kronprinsen skulle med til vinter-OL.

»Kronprinsen er trådt ud af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og har derfor ikke på noget tidspunkt haft planer om at være til stede ved OL i Kina. Det er ikke en ny beslutning,« sagde Kongehusets kommunikationschef Lene Balleby til Ritzau.