Kong Harald vender søndag aften hjem til Norge for at blive indlagt på et hospital i 14 dage.

På sin ferie i Malaysia fik han nemlig indopereret en pacemaker, fordi han havde lav hjertefrekvens.

Nu kommer det norske politi med en opfordring til borgerne. Det skriver det norske medie Dagbladet.

»Trafikanter må ikke blive for nysgerrige. Hvis man viser hensyn og kører som normalt, går det fint. Man skal ikke genere trafikken eller stoppe, hvor man ikke må stoppe,« siger operationsleder Terje Marstad fra Øst politidistrikt.

Kongen lander nemlig med evakueringsflyet i Oslo Lufthavn klokken 22.55, hvor han skal fragtes 50 kilometer til hospitalet.

»Vi har taget vores forholdsregler, men jeg vil ikke kommentere, hvad de er nu,« uddyber operationslederen.

Tusindvis har fulgt med i kong Haralds hjemrejse på hjemmesiden Flightradar.

Det toppede tidligere søndag, da mere end 20.000 mennesker fulgte kongens fly, der skulle mellemlande i Dubai.

Derfor var hans fly også det mest overvågede fly på hjemmesiden.

Lørdag fik han indopereret en pacemaker i Malaysia, men det er ikke første gang, at kong Harald har haft problemer med sit helbred.

I 2005 fik han foretaget en hjerteklapoperation, lige så gjorde han i 2020.

I slutningen af januar i år blev han sygemeldt med en luftvejsinfektion, hvor han vendte tilbage til pligterne igen i februar.