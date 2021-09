Der var sved på panden, smil og masser af mobiltelefoner samlet i Odense, da Kronprinsen lagde vejen forbi søndag.

Søndag har nemlig stået i løbets tegn, da tredje udgave af Royal Run, bogstavelig talt, løb af stablen i fem byer i Danmark.

Lige omkring kl.14:15 ankom kronprins Frederik til Odense, hvor han skulle løbe en mile.

Og der var rift om Kronprinsens opmærksomhed nærmest fra start til slut.

Rigtig mange ville nemlig gerne have mere med hjem fra dagens løb end en høj puls, en T-shirt og en medalje. Derfor var der en del mobiltelefoner, som omgav Kronprinsen, både før, under og efter han løb sine 1,5 kilometer.

Nogle af dem, der håbede at få et glimt af Kronprinsen, var Linda Mortensen og hendes datter, Isabella Guldberg, der havde taget plads i startområdet med mobilerne klar.

»Vi skulle egentlig bare se det i fjernsynet, men så blev vi enige om, at tage ud i det dejlige vejr. Og så er det jo dejligt med royalt besøg. Det er jo Kronprinsen,« grinede de to inden kronprins Frederik løb forbi.

De mange, der håbede på at få et billede af Kronprinsen på ruten, skulle være hurtige med linsen. Han løb nemlig sit one mile på 7 minutter og 8 sekunder med en gennemsnitsfart på 13,52 km/t.