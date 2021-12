Ann Fortune FitzRoy er nok ikke et navn, der ringer en klokke hos mange danskere.

Men Hertuginden af Crafton - som fredag 3. december gik bort i en alder af 101 - havde en helt særlig plads hos den britiske regent, dronning Elizabeth.

FitzRoy var en af Dronningen nærmest og mest loyale venner, skriver flere britiske medier. Heriblandt Daily Mail.

Hertuginden har tjent det britiske kongehus i alle de 69 år, hvor dronning Elizabeth har siddet på tronen.

Her har hun haft flere forskellige poster.

Siden 1967 og frem til sin død havde hun titlen som 'Mistress of Robes', som betyder, at hun har haft ansvaret for regentens klæder, samt fulgt hende ved statslige ceremonier.

Det tætte forhold mellem Ann Fortune FitzRoy og Dronningen understreges af den orden, som FitzRoy i 1980 modtog. En orden, som Dronningen selv har lavet for at tildele dem, der har tjent regenten.

Ydermere gjorde Ann Fortune FitzRoy i 1954 dronning Elizabeth til gudmor for sin anden datter.

Dronning Elizabeth har i forvejen haft et år, der har været spækket med sorg.

I april mistede hun således sin mand, prins Philip, som blev 99 år gammel.

De to var gift i 73 år.

»Mens vi som familie er i en periode med stor sorg, har det været en trøst for os alle at se og høre hyldesterne til min ægtemand fra folk i Storbritannien, Commonwealth og rundt om i verden,« lød det dengang fra Dronningen i et opslag på det britiske kongehus' Instagram.