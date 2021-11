Der har i den seneste tid været bekymring om dronning Elizabeths helbred.

For i den seneste tid har den 95-årige britiske monark måttet melde afbud til en række begivenheder på grund af rygproblemer. Men hun er nu vendt tilbage til lidt lettere arbejde. Det skriver News.

Noget af det lettere arbejde har været at snakke med general Sir Nick Carter på Windsor Castle. Her blev der taget et billede af dem, der har skabt bekymring.

For på billedet kan man se, at dronning Elizabeth har helt lilla hænder.

Dronning Elizabeth måtte melde afbud til Remembrance Sunday. For første gang i 22 år. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Dronning Elizabeth måtte melde afbud til Remembrance Sunday. For første gang i 22 år. Foto: JUSTIN TALLIS

Forskellige eksperter har sagt til News, at det kan være Raynauds syndrom, der kan være på spil.

Det er en gigttilstand, som gør, at der kommer sammentrækninger i blodkarrene. Det betyder, at der løber mindre blod ud i fingrene og hænderne.

Den 73-årige Prins Charles har kommenteret dronningens lilla hænder.

»Hun har det okay. Når først man er fyldt 95 år, så er intet så nemt, som det plejer at være. Det er slemt nok at være 73 år,« siger prins Charles.

Tilbage i 2019 blev dronning Elizabeth også set med lilla hænder, da hun var sammen med Jordans kong Abdullah og dronning Noor.

Det britiske kongehus kommenterede aldrig den historie.

Dronning Elizabeth er den længst siddende monark i verden.