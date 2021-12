Det er ved at være tid.

Tid til den længe ventet nytårstale fra Hendes Majestæt Dronningen, hvor hun med ro og myndighed genfortæller årets begivenheder i Kongefamilien og i Danmark.

Traditionen tro sidder omkring 2,2 millioner danskere klar foran tv-skærmen for at følge med i nytårstalen og mange vælger også at følge ekstra med i talen for at høre om dronning Margrethe siger et bestemt ord.

Og spørgsmålet om hvad hendes majestæt siger er blevet vældig populært blandt danskerne, efter at flere bettingsider de seneste år, har sat odds på ord og sætninger.

Med et begivenhedsrigt år i bagagen er det meget at kunne tage fat i.

»Vi har udvalgt 140 ord, som har større eller mindre chance for at komme ud af Dronningens mund under nytårstalen. I den mest sandsynlige kategori er ord som '2021', 'familie' og 'covid-19', som kun giver pengene mellem 1,01 og 1,05 gange igen,« siger Per Marxen, pressechef hos Unibet i en pressemeddelelse.

Og oddsene går fra 1,01 til odds 500 og dermed over i den mere kuriøse afdeling.

»Skulle Dronning Margrethe have lyst til - og jeg skal ikke gøre mig klog på, om hun har tænkt tanken, men jeg tvivler meget på at det sker - at råbe »fuck« til os alle sammen under nytårstalen, kan man få odds 250, mens »Søren Pape-effekten« giver odds 300,« siger Per Marxen og tilføjer:

»Endelig er der vores højeste odds. Det får man ved at sætte sine penge på, at Dronning Margrethe begynder at tale politik, mink og slette sms-korrespondancer og siger »Slette-Mette«. Skulle det ske, giver pengene 500 gange igen, og så er nytåret vist også skudt ind,« konkluderer Per Marxen.

Hos Danske Spil kan man også få pengene 500 gange igen, hvis Dronning Margrethe siger 'Det falske sted' eller 'Kastanjemanden'