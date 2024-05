Kongehuset skal fremover have flere penge i form af apanage. Det har et flertal i Folketinget vedtaget torsdag.

Det sker efter tronskiftet i januar og gælder både kong Frederik, kronprins Christian og dronning Margrethe, som overlod tronen til sin søn.

To dage før tronskiftet varslede regeringen, at kongehuset i fremtiden skal have flere penge.

Sådan ser de nye lønninger ud i Kongehuset Når Frederik den Tiendes civilliste træder i kraft vil der være ændringer på lønningslisten i Kongehuset. Se dem her. Kong Frederik: Får med den nye lov 122.900.000 kroner årligt. De penge dækker også dronning Mary. Derudover får han 28,7 millioner kroner til udgifter i forbindelse med tronskiftet. Kronprins Christian: Står til at få 7.000.000 kroner årligt, når han 'stifter egen husholdning'. Kronprinsen får derfor ikke pengene lige med det samme. Dronning Margrethe: Får med den nye lov 12 millioner kroner årligt. Prinsesse Benedikte: Modtager 1,4 millioner årligt, som var det samme, hun fik under sin søster som regent.

Der har fra start været stor opbakning til forslaget om apanage, og det er derfor heller ikke overraskende, at Kongehuset har fået det, som der blev lagt op til fra statsministeriet.

Tidligere har kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen til B.T. kaldt forslaget til Kongehusets lønforhøjelser for 'meget generøst'.

»Jeg synes, det er generøst. Man må jo sige, at det nye kongepar får dronning Margrethes apanage plus stort set deres egen, som de havde,« lød det fra historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen, der fortsatte:

»Nu er de jo også to, så det er ikke urimeligt, at der måske er en større udgift for det samlede kongepar end for dronning Margrethe.«

»Det er også fornuftigt, når det lyder, at kronprins Christians apanage skal tages af kongeparrets apanage. Det var det samme, da prins Henrik fik sin apanage, der ligeledes blev taget ud af dronning Margrethes.«

Selvom det er skrevet ind, at Kronprinsen på et tidspunkt får sin egen apanage, er det ikke lige fra i dag af, at kronprins Christian får den.

Det bliver først, når han stifter egen husholdning.

»Dronning Margrethe og kong Frederik modtog deres apanage som 18-årige. Kronprins Christian får sin, når han har etableret egen husholdning. Årpengene vil til den tid sikre etableringen af egen hofstat, når Kronprinsen varetager opgaver,« har kongehusekspert Lars Hovbakke tidligere forklaret til B.T.



Dermed starter Kronprinsen altså med at få 'lommepenge' fra sin fars apanage til at varetage de opgaver, der kommer med hans arbejde som kronprins.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen':