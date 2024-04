Danmark fik i januar en ny konge, og statsministeriet har nu udsendt et forslag om en lønjustering, der samlet giver Kongehuset 20 millioner mere i årpenge.

Historiker og kongehusekspert, Sebastian Olden-Jørgensen kalder det først og fremmest et 'generøst' forslag, som særligt på ét punkt giver mening.

Statsministeriet udsendte onsdag følgende forslag om Kongehusets såkaldte 'årpenge', der skal behandles første gang i Folketinget den 19. april.

Først og fremmest stiger de samlede udgifter til Kongehuset fra 126,5 millioner kroner om året til 143,8 millioner kroner i forhold til dronning Margrethes sidste år som regent.

Sådan ser de nye lønninger ud i Kongehuset Når Frederik den Tiendes civilliste træder i kræft vil der være ændringer på lønningslisten i Kongehuset. Se dem her. Kong Frederik: Får med den nye lov 122.900.000 kroner årligt. De penge dækker også dronning Mary. Derudover får han 28,7 millioner kroner til udgifter i forbindelse med tronskiftet. Kronprins Christian: Står til at få 7.000.000 kroner årligt, når han 'stifter egen husholdning'. Kronprinsen får derfor ikke pengene lige med det samme. Dronning Margrethe: Får med den nye lov 12 millioner kroner årligt. Prinsesse Benedikte: Modtager 1,4 millioner årligt, som var det samme, hun fik under sin søster som regent.

Kong Frederik får med den nye lov omkring 123 millioner kroner om året. De penge dækker også dronning Mary.

Som kronprins fik han sidste år 23 millioner kroner.

Dronning Margrethe i 2023 91 millioner kroner. Nu hvor hun ikke længere er regent, skal hun modtage 12 millioner kroner.

Derudover står kronprins Christian til at få syv millioner kroner om året.

Det sker først, når han 'stifter egen husholdning', som det lyder i forslaget.

»Jeg synes, det er generøst. Man må jo sige, at det nye kongepar får dronning Margrethes apanage plus stort set deres egen, som de havde,« lyder det fra historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen, der fortsætter:

»Nu er de jo også to, så det er ikke urimeligt, at der måske er en større udgift for det samlede kongepar end for dronning Margrethe.«

Han tilføjer:

»Det er også fornuftigt, når det lyder, at kronprins Christians apanage skal tages af kongeparrets apanage. Det var det samme, da prins Henrik fik sin apanage, der ligeledes blev taget ud af dronning Margrethes.«

Hvor kong Frederik altså nu står til at få en del mere råderum, kommer dronning Margrethe til at gå markant ned i løn.

Til det lyder det fra Sebastian Olden-Jørgensen:

»Hun har jo også langt færre behov, og 12 millioner om året er jo også en klat.«

Han tilføjer:

»Jeg synes, det er en rimelig ordning, og for de 12 millioner er der også til, at hun kan beholde nogle ansatte omkring sig. En ældre dame har også brug for lidt opvartning.«

