Flere græske medier meddeler, at landets tidligere konge, Constantine, onsdag blev hastet på hospitalet.

Årsagen skulle være en blodprop eller blødning i hjernen, ifølge Antenna tv.

81-årige kong Constantine blev først bragt til et lokalt hospital, hvor hans tilstand blev stabiliseret.

Senere blev han rykket til et hospital i hovedstaden Athen.

Kong Constantine har siden 1964 været gift med danske dronning Margrethes yngste søster, prinsesse Anne-Marie, som siden blev dronning af Grækenland.

Ifølge mediet Newsbeezer er dronning Anne-Marie og sønnen prins Nikolaos ved hans side.

Det er ikke først gang, at Constantine får et slagtilfælde. Det samme skete således i 2018, hvilket betyder at han fra tid til anden benytter sig af en kørestol.

Ifølge mediet Greek Reporter blev kong Constantine sidst set offentligt ved sin yngste søns, prins Phillippos, bryllup i oktober.

Kong Constantine blev som kun 23-årig konge af Grækenland i 1964, men allerede i 1973 var det slut, da grækerne stemte for at gøre landet til en republik.

Dette sendte den detroniserede konge - og hans hustru - i eksil i London næsten 40 år med kun få og korte visit i det land, han engang regerede.

I 2013 flyttede han dog langt om længe permanent hjem til Grækenland og bosatte i det sydlige Peloponnese.

Constantine er desuden gudfar til Storbritanniens prins William.