Politiet får meget travlt, når Danmark får en ny konge og vinker farvel til dronning Margrethe som regent søndag.

Hvor højt sikkerhedsniveauet bliver ved tronskiftet, oplyser politiinspektør hos Københavns Politi, Peter Dahl, over for Jyllands-Posten.

»Vi ligger højt. Terrortruslen mod Danmark har været høj længe, og det betyder, at vi har indstillet os på at lave nogle tiltag i dansk politi forhold til at kunne imødegå nogle af de her ting,« siger han til mediet.

I bybilledet blandt flag, danskere og royale karetkørsler, kommer der således også til at være et massivt politiopbud langs ruten fra Amalienborg og Christiansborgs Slotsplads 14. januar.

Dog er det ikke sikkert, at den forhøjede indsats er noget, man lægger mærke til med det blotte øje, hvorfor meget vil ske bag kulissen, tilføjer politiinspektøren.

Over for B.T. har den tidligere operative PET-chef Frank Jensen tidligere uddybet, hvordan Politiets Efterretningstjeneste kommer til at have en anden opgave end politiet på den store dag.

Her vil man udelukkende holde øje med trusselsbilledet, som for øjeblikket er højt. Det inkluderer både terrortrusler, men også muligheden for, at bestemte grupperinger vil forstyrre det royale arrangement.

»Man vil ikke have nogen eller noget, der forstyrrer tronskiftet. Det vil især være venstreorienterede anarkister eller antiroyalister, klimaaktivister og propalæstinensiske grupperinger, som man vil kigge efter,« udtalte han i den forbindelse.

14. januar finder tronskiftet sted, og der kan du følge med i B.T.s livedækning hele dagen.

