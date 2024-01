Når kronprins Frederik næste søndag overtager tronen fra sin mor, Dronningen, vil danskernes øjne være rettet mod den royale familie.

Anderledes ser det dog ud for Politiets Efterretningstjeneste, der ifølge en tidligere PET-chef Frank Jensen vil have øjnene rettet mod tre bestemte grupper.

Frank Jensen forklarer, at det primært er Københavns Politi, der vil stå for sikkerheden ved tronskiftet.

Efterretningstjenestens opgave vil ifølge den tidligere PET-chef udelukkende være at holde øje med trusselsbilledet. Det inkluderer både terrortrusler, men også muligheden for at bestemte grupperinger vil forstyrre arrangementet.

Og her er der særligt tre grupper, som vil være i PET's kikkert.

»Man vil ikke have nogen eller noget, der forstyrrer tronskiftet. Det vil især være venstreorienterede anarkister eller antiroyalister, klimaaktivister og propalæstinensiske grupperinger, som man vil kigge efter,« siger Frank Jensen, tidligere operativ chef i PET og nuværende analytiker ved TV 2.

Den tidligere PET-chef minder om, at der i forbindelse med Dronningens nytårstale også var klimaaktivister, som forstyrrede tv-transmitteringen af Livgarden ved Amalienborg efter talen.

Ifølge Frank Jensen vil de tre grupper kunne anse tronskiftet som en mulighed for at gøre opmærksom på deres sager.

Efterretningstjenesten har efter nytårstalen, hvor Dronningen annoncerede sin abdicering, skullet indstille sit fokus på de grupperinger, der kan true arrangementet.

»Lige fra nytårstalen bliver afholdt, begynder man at fokusere på de grupperinger, der kunne have noget imod Kongehuset. Man har ellers øje på dem normalt, men ikke samme fokus som nu,« siger Frank Jensen og tilføjer:

»Det vil ikke overraske mig, hvis der var nogen, der prøvede at forstyrre tronskiftet.«

Og så har den tidligere PET-chef en temmelig opsigtsvækkende bekymring.

Nemlig, at personer bag eventuelle forsøg på forstyrrelser af tronskiftet vil kunne blive mødt af angreb fra royale tilskuere.

»Der kan komme en situation, hvor man skal beskytte aktivister mod sure folkemængder,« siger Frank Jensen, der fortæller, at man vil opleve et enormt politiopbud i forbindelse med tronskiftet.

Københavns Politi skriver i en kommentar til B.T., at tronskiftet selvfølgelig er en begivenhed, som de er opmærksomme på, men man har ikke mulighed for at gå nærmere ind i det operative beredskab i den forbindelse.

I et mailsvar til B.T. skriver PET, at man ikke udtaler sig ikke om den konkrete sikkerhedsrådgivning, man giver til myndigheder i forbindelse med offentlige arrangementer.

Følg med på B.T., hvor vi dækker tronskiftet LIVE 14. januar.

Vil du høre mere om Dronningens overraskende beslutning? Så får det lige her i 'Kongehuset bag kulissen'.