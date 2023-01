Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

På årets første dag kom det frem, at kronprinsesse Marys tøjforbrug var steget.

Den royale modeblog UFO No More kunne nemlig dokumentere, at den danske kronprinsesse havde købt både mere og dyrere tøj i 2022 end året forinden.

Og det kommer til at se både »dobbeltmoralsk og hyklerisk ud«, når Mary samtidig gerne vil prædike bæredygtighed, mener B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»Vi har mange gange spurgt Kronprinsessen ind til sit eksorbitante tøjforbrug, og hver gang siger hun, at hun prøver at gøre det bedre. Det begynder at blive en lille smule svært at tage seriøst, for det går jo den forkerte vej,« siger Jacob Heinel Jensen.

Kronprinsesse Mary har før gjort sig bemærket for at genbruge sit tøj. Senest var til Dronningens nytårstaffel 1. januar 2023, hvor hun havde taget samme kjole på, som hun bar på gallaportrætterne i anledningen af hendes 50 års fødselsdag i februar. Vis mere Kronprinsesse Mary har før gjort sig bemærket for at genbruge sit tøj. Senest var til Dronningens nytårstaffel 1. januar 2023, hvor hun havde taget samme kjole på, som hun bar på gallaportrætterne i anledningen af hendes 50 års fødselsdag i februar.

For Kronprinsessen har netop slået sig op på bæredygtighed og klima som nogle af sine vigtigste mærkesager.

»Kronprinsesse Mary taler om bæredygtighed i FN-regi, og hun var eksempelvis til bæredygtighedsmesse i Milano, så det er noget, hun går rigtig meget op i – og det tvivler jeg faktisk ikke på,« fastslår kongehuseksperten.

»Men når vi ved, at tøjbranchen er noget af det, der sviner aller mest, så bliver Mary også nødt til at kigge på sig selv, før hun kigger på alle andre og holder taler om, at vi skal gøre noget for klimaet.«

Men Jacob Heinel Jensen er heller ikke blind for, at det kan være svært at forene rollen som kongelig med en så høj moralsk hest som klimabevidsthed.

Hvad synes du om, at Kronprinsesse Mary har øget sit tøjforbrug?

»Jeg har stor forståelse for, at man altid skal se knivskarp ud som royal – det er nærmest en del af kongehuspakken. Men det viser også bare, at Kongehuset har meget svært ved selv at leve i en virkelighed som nu, hvor klimaet er i højsædet, for det passer ikke til den kongelige levestil,« påpeger Jacob Heinel Jensen.

»Så det er en svær proces at omstille sig, men jeg er ret sikker på, at kronprinsesse Mary gerne vil den proces og vil advokere for vigtigheden af bæredygtighed. Men der må hun jo så også få en løftet pegefinger: For det bedste er at walk the talk selv,« siger Jacob Heinel Jensen.

Og faktisk tror han slet ikke, at danskerne vil tage dårligt imod en mere bæredygtigt klædt kronprinsesse.

»Nogle gange har vi set kronprinsesse Mary genbruge nogle af sine kjoler og sit tøj, og det synes danskerne kun er fedt. Så måske skal hun bare gøre det noget mere,« siger den royale korrespondent.

Kronprinsesse Mary, Prinsesse Marie, Prins Joachim og Prinsesse Benedikte ankommer til Koncertsalen. Gæsterne ankommer til balletgalla, i anledning af Dronningens 50-års Regentjubilæum, i Koncertsalen i Tivoli i København, lørdag den 21. maj 2022. Foto: Martin Sylvest Vis mere Kronprinsesse Mary, Prinsesse Marie, Prins Joachim og Prinsesse Benedikte ankommer til Koncertsalen. Gæsterne ankommer til balletgalla, i anledning af Dronningens 50-års Regentjubilæum, i Koncertsalen i Tivoli i København, lørdag den 21. maj 2022. Foto: Martin Sylvest

Og faktisk behøver Kronprinsessen slet ikke kigge særlig langt for inspiration.

»Kronprinsesse Mary kunne lære lidt af Dronningens søster, prinsesse Benedikte. Hun har flere gange sagt, at man gerne må genbruge, for man behøver ikke at have hverken nyt eller dyrt tøj på hele tiden som kongelig,« påpeger Jacob Heinel Jensen.

Mange tolkede det da også som en stikpille til kronprinsesse Mary, da prinsesse Benedikte i bogen 'Benedikte – en kongelig prinsesse' fra 2019 sagde, at »overekstravagant tøj« ligefrem kunne fjerne fokus fra de sager, som de kongelige var ude for at promovere.

»Man kan sagtens bruge noget tøj flere gange, så det ikke hedder: »Nå, nu har hun fået en ny kjole igen'. Det var der måske nogle, der kunne lære lidt af,« lød det blandt andet fra prinsesse Benedikte.