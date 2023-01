Lyt til artiklen

Kronprinsesse Mary er anerkendt som et royalt modeikon verden over for sin tydelige sans og interesse for mode.

Men den danske Kronprinsesse har også forpligtet sig på at gøre sin egen garderobe mere bæredygtig – og nu ligner det altså, at det er gået den forkerte vej på den front.

For i det forgangne år har kronprinsesse Mary tilmed skruet en del op for sit tøjforbrug, dokumenterer den royale modeblog UFO No More.

Hvert år udgiver modebloggen deres grundige gennemgang af de nye stykker tøj, smykker og andre accessories, som verdens prinsesser og dronningers har fremvist offentligt i årets løb.

Kronprinsesse Mary og prinsesse Catherine af Wales går over Amalienborg Slotsplads i København, onsdag den 23. februar 2022.

Og selvom danske kronprinsesse Mary er blevet presset ned ad listen over de dyreste royale kvinder – så hun nu er på en ottendeplads mod sidste års fjerdeplads – så skyldes det altså ikke, at hun har anskaffet sig hverken billigere eller færre stykker tøj end tidligere.

Faktisk har vores kommende dronning erhvervet sig endnu mere og endnu dyrere tøj i det forgangne år, end hun gjorde året forinden.

I 2021 var det 97 nye stykker tøj eller accessories med en gennemsnitlig pris på 6750 kroner, som modebloggen havde registreret kronprinsesse Mary med.

Men i løbet af 2022 har kronprinsesse Mary kunne fremvise hele 129 nye items – og her lander hun altså på en fjerdeplads blandt de af verdens kongelige kvinder, der har anskaffet sig mest nyt tøj.

Gennemsnitsprisen er også røget op på mere end 7300 kroner per stykke beklædning.

Selvom det selvfølgelig ikke vides, om kronprinsesse Mary selv har betalt for sine nye designs eller muligvis har fået dem foræret, så kan modebloggen dokumentere, at de 94 nye items, de kunne identificere prisen på, som kronprinsessen bar offentligt i 2022, har en samlet værdi af knap 690.000 kroner.

Sidste år lød beløbet ifølge UFO No More på lidt over 400.000 kroner.

Kronprinsesse Mary besøger Tam Chuc Pagoden i Hà Nam-provinsen i Vietnam, onsdag den 2. november 2022.

Kronprinsesse Mary har da også tidligere vedkendt sig, at hun burde skrue ned på tøjforbruget.

»Jeg indrømmer, at mit forbrug af tøj er stort, hvilket hænger sammen med det liv, den rolle og det arbejde, jeg har. Men jeg kan gøre det bedre – og det arbejder jeg på,« lød det fra kronprinsesse Mary til magasinet IN tilbage i 2019.

Her understregede Kronprinsessen ligeledes, at hun sørger for at købe holdbart tøj, som kan bruges i mange år frem eller får syet sit tøj om.

Kronprinsesse Mary har da også ofte før gjort sig bemærket for at iføre sig tøj, hun allerede er blevet set i ved tidligere lejligheder – men i 2022 skulle der altså mere nyt tøj til.

På en suveræn førsteplads for det forgangne års dyreste royale tøjforbrug, finder man prinsessen af Monaco, fyrstinde Charlene.

Hun blevet set offentligt i hele 105 nye stykker tøj og tilbehør – til en gennemsnitlig pris på svimlende 84.600 kroner.

Ifølge modebloggens beregninger skulle prinsessen af Monaco tilmed have båret nyt tøj, smykker og lignende for mere end 5,5 millioner kroner i 2022.

Længere nede på en femtendeplads finder man endnu en dansk royal – nemlig prinsesse Marie.

Hun skulle have båret 73 nye stykker tøj, smykker og accessories til en gennemsnitlig værdi af 6400 kroner per styk.