De nye gallaportrætter af kongefamilien har vakt en del opsigt.

For både kongehusekspert Jacob Heinel Jensen – og flere af kongehusets følgere på Instagram – mener, at billedet af prins Joachim, prinsesse Marie, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og dronning Margrethe er ren »symbolik« og »iscenesættelse«.

For det står klart, at hverken kommunikationen eller den gode stemning mellem prinsefamilien i Paris og resten af den kongelige familie er helt genoprettet, efter dronning Margrethe meldte ud, at hun ville fratage de royale titler fra prins Joachims børn – noget, flere altså mener skulle skinne igennem på det nye gallaportræt.

Men hvad siger en kropssprogsekspert til billedet af den kriseramte familie?

Pernille Slot er selvstændig kropssprogsekspert, og hun understreger først og fremmest, at det er svært at aflæse et enkeltstående portræt, fordi det i sin natur er opstillet og taget ud af kontekst, ligesom vi ikke kan se, hvad den kongelige familie reagerer på.

Men hun forstår alligevel godt, at de nye gallaportrætter har vakt opsigt.

»Formationen er opdelt, og det er også det, folk reagerer på,« starter kropssprogsekspert Pernille Slot.

For mens prins Joachim og prinsesse Marie står et stykke bag ved dronningen, så er kronprinsesse Mary helt for sig selv ud for kronprinsens venstre side og skaber dermed afstand til prinseparret fra Paris.

»Billedet er opsat og kan give indtryk af, at prins Joachim og prinsesse Marie står bag ved dronningen, fordi de ikke vil stå bag ved kronprins Frederik, når han bliver konge,« siger kropssprogseksperten.

Men hun mener, at det ud fra et enkelt portræt vil være svært at sige for meget om, hvorvidt relationerne er mellem kongefamiliens medlemmer – ikke mindst, når de har ryggen til hinanden.

»Lige i det her øjeblik, der udfører de et stykke arbejde og er fokuseret på det. Man er også professionel som kongelig og kan lægge mudderet til side for en stund. Og det må man give dem, at det gør de gang på gang,« siger Pernille Slot.

Men det ligner dog, at der ikke har været helt samhørighed, da billedet blev taget.

»Jeg lægger også mærke til, at de kigger flere forskellige steder hen. Mens Marie, Mary og Frederik kigger op og ud til højre for os, så kigger Joachim og Margrethe direkte ind i linsen. Så der må være opstået noget forvirring, og derfor undrer det mig, at man har valgt det billede ud af den pulje, fotografen sikkert har haft, i stedet for et, hvor han har fanget, at de alle sammen kigger i linsen.«

Hvorfor sidder han ned?

Samtidig påpeger kropssprogseksperten, at også kronprins Frederiks siddende position skaber flere spørgsmål, end godt er.

»Det ser ikke komfortabelt ud for Frederik at sidde sådan, for han synker sammen i ryggen, hans sabel står skævt, og hans bukser stumper. Det ser hverken bekvemt eller smukt ud,« mener Pernille Slot.

Derfor vurderer hun, at det må være »for symbolismens skyld«.

»Kronprins Frederiks stol står lidt tilbage i forhold til dronningens, formentligt fordi han står ved hendes side som den næste i rækken til tronen. Samtidig er stolen vinklet. Det kan vise, at han skal en anden retning end dronningen rent metaforisk, og det er jo en iscenesættelse.«

Men selvom billedet formentligt er velovervejet, så betyder det ikke, at kropssprogseksperten er begejstret for det samlede udtryk.

»Dronningen sidder ned, fordi hun har dårlige ben og hofter, men kronprinsen skal helst vise styrke, så hvorfor skal han sidde ned? Man har eksempelvis set rytterstatuer af hans forgængere, og det er smart, for så ser vi op til dem. Her ser vi ned på Frederik, og det er altså tosset.«

Så samlet set kalder kropssprogseksperten det nye gallaportræt for »en ommer«.