»Herlufsholm har værdier, der knytter sig til Gud, Konge og Fædreland, så det kan have ret alvorlige konsekvenser, at 'kongen' trækker stikket.«

Kronprinsparret har søndag meddelt, at prins Christian »stopper på Herlufsholm, og at Prinsesse Isabella ikke starter.«

Beslutningen skyldes offentliggørelsen af den ventede tilsynsrapport, hvor der gives skarp kritik af kostskolens håndtering af systematisk mobning, overgreb og krænkelser.

Og ifølge eliteforsker Christoph Ellersgaard fra CBS, er det meget muligt, at flere nu vil følge de royale børn.

Kronprinsparret og børnene fotograferet i april.

»Der er en vis status og tradition forbundet med kongehuset, så det kommer helt sikkert til at få negative konsekvenser for Herlufsholm, at kongehuset ikke længere kan bakke op om skolen, og nu har gjort det okay for alle andre at sige, at det her er mere, end de tør lægge børn til.«

Christoph Ellersgaard kalder kronprinsparrets trækning fra skolen for både et »alvorligt slag« og »virkelig, virkelig skidt reklame« for Herlufsholm.

»Folk lader til at have holdt fast i at have deres børn skrevet op, så længe kongehuset har været der. Men det her bliver nok dråben, der får bægeret til at flyde over for mange andre også,« vurderer eliteforskeren overfor B.T.

»Mit gæt vil være, at det vil få en del til, hvis ikke at trække deres børn ud, så få søgningen til skolen til at falde betydeligt.«

Christoph Houman Ellersgaard er uddannet sociolog og i dag lektor på CBS for Institut for Organisation på afdelingen Business and Politics, og han har specialiseret sig i den danske elite.

Christoph Ellersgaard påpeger dog, at en del har så stærke bånd til den traditionsrige kostskole, at de fortsat vil indskrive deres børn der.

Men for resten sender det et »meget kraftigt signal«.

»Så lige så stor en gevinst, det har været, at kongehuset kom ind og kastede glans over skolen, lige så stor – hvis ikke større – konsekvenser har det, at de nu trækker sig.«

I yderste instans kan det blive enden for Herlufsholm, der må lukke og slukke.

»Hvis skolen så også bliver tvunget til at tilbagebetale deres tilskud, så vil de heller ikke kunne levere det samme, så der kan måske også komme en negativ effekt, der potentielt kan betyde, at de ikke kan fortsætte med at drive kostskole på den måde, de har gjort,« forklarer Christoph Ellersgaard.

Men trods alt mener han, at det er fornuftigt, at prins Christian og prinsesse Isabella nu ikke længere skal gå på skolen.

»I virkeligheden kan man undre sig over, at de ikke trak børnene ud allerede, da de her sager begyndte at komme frem,« mener eliteforskeren.

Men med den kritiske tilsynsrapport har der til sidst ikke været nogen anden udvej for kronprins Frederik og kronprinsesse Mary.

De har dog ladet beslutningen vente på sig, fordi de har skullet navigere i meget andet end de udmeldte grunde om børnenes og offentlighedens ønsker, vurderer Christoph Ellersgaard.

»Det har nok været fordi, en del af kredsen omkring kongehuset og deres personlige venner også har børn på skolen, derfor vil man ikke smide dem under bussen ved at trække sig ud, før man helt tydeligt kunne markere, at man ikke kunne gøre andet i forhold til sine forpligtelser og sit ansigt ud ad til.«