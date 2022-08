Lyt til artiklen

I dag kunne Kongehuset løfte sløret for, hvor prins Christian og prinsesse Isabella vil starte i skole efter sommerferien.

For prins Christians vedkommende bliver skolestarten på Ordrup Gymnasium i Gentofte, hvor han starter i 2. g, mens prinsesse Isabella starter i niende klasse på Ingrid Jespersens Gymnasieskole i København.

At valget faldt på Ordrup Gymnasium til prinsen kommer ikke bag på B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen. Tværtimod.

»Det er ikke så stor en overraskelse, at prins Christian skal på Ordrup. Man holder ham jo i 'reservatet' – altså i det område at København, hvor de bedre skoler ligger,« fortæller han.

Prins Christian og prinsesse Isabella. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prins Christian og prinsesse Isabella. Foto: Bax Lindhardt

Han bider dog mærke i, at det er et offentligt gymnasium. Netop som danskerne for nylig ytrede ønske om i en YouGov-undersøgelse lavet for B.T.

»Jeg ved ikke, om man kan sige, kronprinsparret lytter efter befolkningen, men jeg tror i hvert fald, det er et meget, meget klogt valg,« lyder Jacob Heinel Jensens dom.

»Skolen ligger jo i det område, hvor man også må forvente, at det bedre borgerskabs børn går. Så selvom det er et offentligt gymnasie, får prins Christian alligevel nogle venner, der har forældre i toppen af det danske samfund,« forklarer han.

Noget, der dog sprang i øjnene på B.T.s royale korrespondent, var skolevalget for prinsesse Isabella.

»Det kom faktisk bag på mig. De fleste havde jo regnet med, at hun bare kunne fortsætte i niende klasse på Tranegårdskolen, hvor hun gik før,« fortæller han.

Især bemærker han, at man på hjemmesiden til Ingrid Jespersens Gymnasieskole bliver mødt af en mobbehandlingsplan.

Prinsesse Isabella, prins Christian, kronprinsesse Mary, kronprins Frederik og forrest prinsesse Josephine og prins Vincent. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prinsesse Isabella, prins Christian, kronprinsesse Mary, kronprins Frederik og forrest prinsesse Josephine og prins Vincent. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det siger noget om, hvad det er for nogle skoler, kronprinsparret har valgt til deres børn – det er jo skoler, hvor man håber og tror på, der ikke opstår situationer, som vi så det med Herlufsholm,« fortæller Jacob Heinel Jensen og tilføjer:

»Det har været ekstremt vigtigt for Kongehuset at finde skoler til børnene, hvor der ikke opstår lignende situationer.«

At Kongehuset desuden meddeler, at der ikke vil være mulighed for fotografering af de kongelige børn i forbindelse med skolestarten, det vidner ifølge Jacob Heinel Jensen om, at kronprinsparret ønsker at holde skolestarten og -skiftet »så low-key som muligt«.

»Der har været massiv fokus på børnenes skolegang i forbindelse med Herlufsholm, og man vil for alt i verden undgå et stort medieshow, når børnene starter.«