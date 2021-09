Lørdag fik kronprinsparret lov til at hilse og stille spørgsmål til Gorm den Gamle.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary skal besøge Vejle til Kronprinsparrets Priser, men inden gjorde de stop i Jelling for at blive præsenteret for nye tiltag.

Første stop var oplevelsescentret Kongernes Jelling. Her blev kronprinsparret præsenteret for nye formidlingsmetoder, der gør brug af kunstig intelligens.

På den måde kunne kronprinsparret få lov til at hilse på den tidligere regent Gorm den Gamle i digital form, der regerede i Danmark i 900-tallet.

Kronprinsparret besøger Kongernes Jelling i Jelling, lørdag den 24. september 2021. Det sker i anledning af uddelingen af Kronprinsparrets Priser på Vejle Musikteater samme aften. Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprinsparret besøger Kongernes Jelling i Jelling, lørdag den 24. september 2021. Det sker i anledning af uddelingen af Kronprinsparrets Priser på Vejle Musikteater samme aften. Foto: Henning Bagger

Og ikke nok med, at de fik lov til at hilse på, fik de også lov til at stille et par spørgsmål. Kronprinsen stillede spørgsmålet:

»Var det svært at være konge for 1.000 år siden?«

Hvortil Gorm den Gamle svarede:

»Ja, meget svært. Man måtte virkelig være hårdhåndet.«

Herefter kom kronprinsessen til, som testede den gamle konge af:

»Hvor mange koner havde du?«

»Min elskede Thyra, min eneste ene,« lød det sikkert fra Gorm den Gamle.

Den digitale version af kongen er blevet fodret med information, men det er ikke sikkert, at man kan stille ham alle spørgsmål, man har på hjerte.

Dog fik kronprinsparret oplyst både alder og højde på den gamle konge, som blev besvaret meget kækt:

»Gorm den Gamle var 56 år – meget gammel.«

»Jeg var rigtig høj. 1 meter og 60.«

Efter besøget på Kongernes Jelling, tog kronprinsparret videre til Jelling Højene, hvor forberedelserne til næste års Tour de France er godt i gang. Her fik kronprinsparret et kig på forberedelserne.

Kronprinsparret ser Tour de France-trofæet under besøget ved Kongernes Jelling. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix Vis mere Kronprinsparret ser Tour de France-trofæet under besøget ved Kongernes Jelling. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

En del af planen er nemlig, at rytterne vil passere indgangen til Kongens Jelling og Monuments-området på tredje etape, hvor to runesten, to gravhøje og et palisadeanlæg står.

Til sidst slutter de dagen af med at køre til Vejle, nærmere Vejle Musikteater, som danner rammerne om Kronprinsparrets Priser 2021.