Godt 80.000 danskere snørede søndag løbeskoene og deltog i Royal Run.

Heriblandt var kronprins Frederik, kronprinsesse Mary samt deres tre yngste børn, og ligesom alle andre modtog de en medalje for at have gennemført.

For manden bag det runde stykke zink, Christian Klinge, direktør for firmaet Entry Global, er det da også ret specielt, at medaljerne hænger hjemme i det royale trofæskab.

»Det er stort. Det giver en national stolthed, at sådan et arrangement som Royal Run kan lykkedes, og det giver en faglig stolthed. Så det er et projekt, vi er glade for at udføre, og det er en kunde, hvor vi gerne vil give os lidt ekstra,« siger han til B.T.

Fakta om medaljen Medaljen er lavet af zink

Medaljesnoren er vævet af genbrugsplast

Medaljen er 7 cm i diameter

Medaljen er 2 cm mindre i diameter end de foregående år for at reducere CO2-aftrykket

Medaljerne leveres af virksomheden ENTRY

På medaljesnoren fremgår de tre fonde, der støtter Royal Run: Novo Nordisk Fonden, NordeaFonden og Trygfonden. Kilde: Royalrun.dk

Selvom medaljer i så stort et antal lyder voldsomt, så er det ikke noget, virksomheden spinder guld på.

»Det er en god omsætning, men vi skal være konkurrencedygtige på kvalitet og pris, så det er ikke mange kroner, vi tjener per medalje.«

Royal Run er da heller ikke Entry Globals største kunde.



Det er således også dem, laver den såkaldte 'Knæk Cancer'-pin, ligesom de også lavede medaljerne til VM i ishockey i 2018. Som ganske passende blev overrakt af Kronprinsen.

Kronprinsesse Mary og prinsesse Isabella modtager kronprins Frederik efter at han har løbet 10 km under Royal Run i København og på Frederiksberg, søndag den 12. september 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsesse Mary og prinsesse Isabella modtager kronprins Frederik efter at han har løbet 10 km under Royal Run i København og på Frederiksberg, søndag den 12. september 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvis du er en af de mange danskere, der har en Royal Run-medalje hængende derhjemme, kan du også passende tage den ned og nærstudere detaljerne, som bliver til efter et væld af overvejelser.

»Vi fremlægger en række skitser på, hvordan medaljen kan se ud, hvor mange detaljer skal vi have med, samt form og udtryk.«

I samme moment vil man også hurtigt opdage, at der på årets medalje stod 2020, da man valgte at genbruge det, som ikke kunne bruges sidste år, hvor coronapandemien aflyste Royal Run.

Noget, der også blev en udfordring for medaljefirmaet.

»Corona brød ud forrige år, hvor vi var i gang med at producere den her medalje, så det gav det lidt et gip i forhold til, om skibene ville sejle, og om medaljerne overhovedet ville komme afsted.«