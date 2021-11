»Kvinder går åbenbart ikke på jagt i Danmark.«

Mandag blev årets første Kongejagt – bogstavelig talt – skudt i gang.

Og selvom der naturligvis skal skydes, så handler jagten også i høj grad om erhvervsforbindelser.

Noget, som den eksklusive gæsteliste bærer præg af. Du kan se den længere nede i artiklen.

Hvad er Kongejagt? Kongejagterne er Kongehusets officielle jagter. Det er H.K.H. Kronprins Frederik, der afholder kongejagt. Jagterne finder sted i de danske statsskove. I år var den første Kongejagt 1. november. Den indledende Kongejagt blev afholdt i Gludsted Plantage. Kilde: Kongehuset

Men det er ikke hos alle, at listen begejstrer. Antallet af mandlige navne har fået museumsdirektør Jane Sandberg til at dele gæstelisten på Facebook.

Og spørger man hende hvorfor, får man klar besked:

»Det giver næsten sig selv. Verden består ikke kun af mænd, så når man samler en kreds af mennesker i Kongehus-regi, så synes jeg da, at det er tankevækkende, at der ikke er én eneste kvinde inviteret med,« siger hun til B.T. og fortsætter:

»Jeg kender masser af kvinder med jagttegn, der ville være relevante at invitere.«

Men er det ikke okay at afholde et arrangement kun for mænd?

»Jo, det er det da. Men når Kongehuset inviterer til en officiel begivenhed, så er der altså en symbolhandling bagved. Sad jeg selv i Kongehuset, ville jeg nok lige have tænkt over, om ikke der skulle inviteres kvinder med også,« siger Jane Sandberg.

Synes du, at det er okay kun at invitere mænd med til Kongejagt?

Ifølge B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, har kronprinsparret lagt en linje, hvor netop emner som ligestilling tages seriøst.

Derfor er det også bemærkelsesværdigt, at ingen kvinder har modtaget en invitation til årets første Kongejagt.

»Jeg forstår godt museumsdirektøren. Kronprinsparret har længe ageret foregangspar, der tager emner som ligestilling, lgbt og klima alvorligt,« siger Jacob Heinel Jensen og fortsætter:

»Særligt kronprinsesse Mary har virkelig stået op for kvinders rettigheder. Og så skal man også kunne stå på mål for det.«

Tal fra Danmarks Jægerforbund viser, at 6,7 procent af dem, der tog jagttegn i sæsonen 2019/2020, var kvinder. Sammenlignet med den forrige sæson er det en stigning på 0,2 procent.

Allerede tilbage i 2019 satte Se og Hør fokus på de manglende kvinder på gæstelisten.

Og året efter kunne mediet skrive, at kronprins Frederik til Kongejagten 2020 havde tilføjet to kvinder til den eksklusive jagtklub.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Kongehuset. Det har endnu ikke været muligt.