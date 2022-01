Da Dronningen forleden holdt sin nytårstale nummer 50, høstede hun mange roser. Men nu undrer flere sig over, at hun talte varmt om myndighedernes kaotiske exit fra Afghanistan.

»I det gamle år har særligt situationen i Afghanistan fyldt meget. Vi har alle set de rystende billeder fra Kabuls lufthavn af desperate mennesker på flugt,« sagde Dronningen.

Og så faldt ordene, der nu falder flere for brystet:

»I de hektiske dage lykkedes det at evakuere flere hundrede under meget vanskelige forhold udført af vore udsendte sammen med de danske myndigheder. Det var en imponerende bedrift,« sagde dronning Margrethe i nytårstalen.

Men det var netop myndighedernes indsats, der blev kritiseret i hårde vendinger, da Kabul faldt til Taliban i sommeren 2021. En del af kritikken gik på, at myndighederne simpelthen ikke havde forstået sagens alvor i tide.

»Dronningen har jo ret i, at de, der stod for evakueringen, lavede en flot indsats. Men det var ikke, fordi de, der havde ansvaret, havde givet dem gode arbejdsbetingelser. De viste ikke rettidig omhu,« siger redaktør og stifter af forsvarsmediet Olfi, Peter Ernstved Rasmussen, der har dækket Afghanistans fald intensivt.

Det er nu Taliban, der atter styrer Afghanistan. Foto: MAXIM SHIPENKOV

Han mener, at forklaringen må være, at Afghanistan-delen af talen simpelthen er forfattet i Statsministeriet. Med andre ord: Regeringen roser sig selv, men bruger Dronningen som talerør.

»Man kan ikke få anden mistanke, end det er det, der er foregået. Og det ville passe Trine Bramsen (forsvarsminister, red.) og Mette Frederiksen rigtig godt, at hun lige sagde det,« siger han.

Finansmanden Klaus Riskjær Petersen kommenterede også talen i et opslag på Facebook.

'Afghanistan-kommentaren var tåkrummende, når man ved, hvad der er sket. En tale, der er politiseret af Statsministeriet,' skrev han.

Dronningens ord undrer også B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup, der bekræfter, at Dronningens tale i store træk er forfattet i Statsministeriet. Serup har arbejdet i Statsministeriet, da Lars Løkke Rasmussen var statsminister.

»Man får den tanke, at der er nogen i Statsministeriet, der har tænkt: 'Det her har Dronningen lettere ved at sige end statsministeren',« siger hun og uddyber:

»Det ville falde naturligt at nævne indsatsen, men det her med at rose myndighederne er ikke sådan noget, man er vant til at høre fra Dronningens side. Det er påfaldende,« siger hun.

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Serup mener dog ikke, at det er særlig smart kommunikeret, fordi det lugter for meget af politisk spin.

»Det er ikke særlig elegant lavet. Simpelthen fordi det er for tydeligt,« siger hun.

Kabul faldt til Taliban i sommeren 2021, mens USA og andre lande – herunder Danmark – var ved at forlade Afghanistan efter 20 års tilstedeværelse. Talibans hurtige sejr kom bag på de vestlige landes militære styrker, og det ledte til en kaotisk evakuering, der rystede hele verden.

I ugevis kæmpede vestlige lande med at få så mange ud som muligt, mens talibanerne indtog regeringskontorerne i det krigshærgede land.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Kongehuset og Statsministeriet. Men det har ikke været muligt inden deadline.