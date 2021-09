Der var ikke den sædvanlige feststemning omkring nytår i kongehuset sidste år.

På grund af coronakrisen måtte både nytårstaffel og nytårskure nemlig aflyses.

Men nu meddeler Kongehuset, at man genoptager den gamle tradition med nytårstaffel og nytårskur i 2022.

Dronningens nytårstaffel og de tre dage lange nytårskure strækker sig så langt tilbage som 1600-tallet.

Under Dronningens regeringsperiode har der været tradition for, at regeringen, hoffet, Folketingets formand og en flok andre vigtige personer hvert år er blevet budt indendørs på Amalienborg til nytårstaffel 1. januar.

I dagene efter har andre – ligeledes – vigtige repræsentanter fra eksempelvis Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Højesteret været inviteret til nytårskur.

Kun én gang tidligere har dronning Margrethe måttet aflyse festlighederne. Det skete i 2005 som følge af tsunamien i Sydøstasien i julen 2004.