Mandag kunne man se kronprins Christians første underskrift som regent for første gang.

B.T. kunne efter en aktindsigt vise det historiske dokument, og ifølge kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke er det en sjældenhed, offentligheden nu er blevet indviet i.

»Det er sjovt at se i virkeligheden,« lyder det indledningsvis fra Lars Hovbakke Sørensen.

»Det er jo meget sjældent, man får indblik i en kronprins' underskrift, for det er meget sjældent, at det vil være Kronprinsen, der underskriver.«

Her ses Kronprins Christians første officielle underskrift som regent. Foto: Statsministeriet / B.T.

Men selvom kronprins Christians underskrift er en sjældenhed, ikke mindst for offentligheden at se, så har den unge kronprins gjort det »helt efter bogen«, siger kongehuseksperten.

Det var onsdag 31. januar, at Kronprinsen for første gang måtte træde til som regent, da hans far kong Frederik var draget på erhvervsfremstød i Polen.

Under sin debut som regent underskrev kronprins Christian sin første lov, ligesom han som stedfortrædende regent også godkendte en ændring i regeringen.

Nemlig at transportminister Thomas Danielsen måtte overtage Morten Dahlins arbejdsopgaver, mens han som ministeren for byer og landdistrikter, kirkeministeren og ministeren for nordisk samarbejde gik på forældreorlov.

Kronprins Christian blev som 18-årig optaget i Statsrådet, hvorfra han i sin far kong Frederiks fravær kan underskrive love og ændringer i regeringen. Efter dronning Margrethes abdikation rykkede den nyslåede Kronprins frem ved bordet. Sin første officielle underskrift som regent satte Kronprinsen dog hjemme fra Amalienborg. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det tog sig ud på følgende måde som kronprins Christians første officielle underskrift:

'Indstillingen bifaldes i Kongens navn Christian Kronprins'.

Ofte har man ellers set et lille R for enden af fornavnet, når tidligere dronning Margrethe og nu kong Frederik har underskrevet sig i officielle sammenhænge.

»Men det kan Kronprinsen jo ikke, for R står for rex eller regina, der betyder Kongen eller Dronningen,« forklarer Lars Hovbakke Sørensen.

»Der er ikke tradition for at bruge forkortelser for en kronprins, så derfor gør han det naturlige ved at underskrive sig som kronprins, for det er den mulighed, han har.«

Men faktisk er den første del forinden Kronprinsens navn - 'Indstillingen bifaldes i Kongens navn' - også en vigtig del af underskriften.

»Det er sådan, man gør det. For når han som kronprins repræsenter Kongen, når Kongen er ude at rejse, så må Kronprinsen træde til, men det er stadig i Kongens navn, han gør tingene, fordi Kronprinsen fungerer som statsoverhoved, men jo ikke er det til daglig,« forklarer kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen til slut.

