Kong Haralds livlæge hastede på et fly ned til kongen, da han blev indlagt i Malaysia.

Det afslører livlægen Bjørn Bendz nu selv i et større interview med norske VG.

Her forklarer livlægen også, at det er ham, der har fået ansvaret for at indoperere den norske konges permanente pacemaker, når først kongen igen er »helt frisk« efter den infektion, der fik ham indlagt.

Kong Harald blev for en uge siden indlagt i kongesuiten på Sultanah Maliha-hospitalet i øgruppen Langkawi, efter han fik en infektion under en privat ferie med hustruen dronning Sonja i Malaysia.

Efterfølgende måtte den norske konge flyves i en særlig sygetransport med en midlertidigt indsat pacemaker hjem til Norge igen, hvor han atter blev indlagt på Rigshospitalet i Oslo.

Her har han været indlagt siden og forbliver indlagt ugen ud under sin livlæges opsyn.

Og spørger man livlægen Bjørn Bendz selv, så bliver kong Harald stort set behandlet som alle andre patienter.

»Vi skærmer kendte mennesker lidt ekstra. Han (kong Harald, red.) bliver ikke sat ud i korridoren. Men Kongen ligger på et almindeligt værelse på Rigshospitalet og får samme behandling som alle andre,« forklarer livlægen.

Det var ligeledes Bjørn Bendz, der stod for at skifte kong Haralds hjerteklap for tre år tilbage.

Bjørn Bendz er udover at være kongens livlæge også leder af Hjerte-, lunge- og karklinikken på Oslo Universitetsygehus.

