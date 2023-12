Det er blevet kaldt både 'absurd' og 'topmålet af hykleri', at kronprins Frederik mandag fløj til klimakonference i Aalborg, mens en kronebil blev kørt fra København til selvsamme by for at hente Kronprinsen i lufthavnen.

Ifølge kommunikationsekspert Anna Thygesen er der tale om en fejl fra Kongehusets side, der burde være undgået.

»Det er en brøler, og jeg tænker - hvorfor bruge den kronebil. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Det er en fodfejl, man ikke skal begå. Og så er der sikkert nogle mellemregninger, vi ikke kender til. Men det handler om det efterladte indtryk,« siger hun i ugens udgave af Kongehuset bag kulissen.

Her bliver historien om Kronprinsens tur til Aalborg vendt, og Anna Thygesen mener bestemt ikke, man sender et heldigt signal til befolkningen.

»Det efterladte indtryk er, at vi synes, det er okay at svine, selvom vi opfordrer andre til at rette ind,« tilføjer hun.

Kongehuset har reageret på kritikken i en skriftlig kommentar, hvor det blandt andet lyder, at man betragter transportsager som private, men den formulering undrer Anna Thygesen sig over.

Kongehusets svar på kritikken 'Kongehusets kommunikationsafdeling oplyser, at Kongehuset ikke kommenterer konkrete transportsager, da de betragtes som private, men at det altid overvejes nøje, hvilket transportmiddel der er det mest hensigtsmæssige at benytte, og at valget blandt andet afhænger af logistiske forhold og miljøpåvirkning samt tidsforbrug, økonomi og øvrige programpunkter på dagen.'

»Det er da ikke privat at tage et fly og en bil til en klimakonference, det er jo transport på arbejde. Når man laver de her kommentarer, så stiller de nogen gange flere spørgsmål end de svarer på, og så ville jeg nok helt lade være,« siger hun i podcasten.

Herunder kan du høre hele ugens udgave af 'Kongehuset bag kulissen'. Cirka fire minutter inde i udsendelsen kan du blandt andet høre journalist Silla Bakalus fortælle om at være på samme fly som Kronprinsen og få den første reaktion fra ham i sagen om Genoveva Casanova.