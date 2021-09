Det er de færreste danskere, der kommer så tæt på Kronprinsparret, som Kåre Quist gør.

I mange år har har styret slagets gang til Kronprinsparrets Priser. I år var ingen undtagelse. Medværten var dog ikke Stéphanie Surrugue som sædvanligt.



Hun var i år erstattet af Tina Müller.

DR-værten Kåre Quist fortæller efter showet, at det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Kronprinsparret om årets show.

Kronprinsparret uddeler Kronprinsparrets Priser i Vejle Musikteater, lørdag den 24. september 2021. Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprinsparret uddeler Kronprinsparrets Priser i Vejle Musikteater, lørdag den 24. september 2021. Foto: Henning Bagger

»De er jo så gode. Vi kan ikke rigtig tillade os at gå og give gode råd. Det er jo en anden rolle, man har. Til de der værtsprøver om eftermiddagen er man jo en slags kolleger,« siger Kåre Quist.



Quist er kendt for sine onkel-jokes, og i aften var ingen undtagelse.

»Det er klart, at jeg skulle lære Tina at passe på sit sprog,« joker Kåre Quist om sin medvært, Tina Müller.

»Det har været en stor ting at være en del af deres show,« siger hun.

Kåre Quist afslører også, hvorfor det et øjeblik gik galt på scenen under aftenens show i Vejle Musikteater.



Da bandet Vellyd bestående af Heidi Bisgaard, Anders Hornshøj og Natasja Vinther blev introduceret af værterne, var de simpelthen ikke klar, fordi et helt gospel-kor skulle på plads først.

Derfor måtte Kåre Quist og Tina Müller improvisere under showet.

"Det vidunderlige ved live-tv er jo, at det er ikke altid, man kan få et helt kor fra Bredballe ind på en meget lille scene," siger Kåre Quist.