Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Når prins Joachim til sommer forlader jobbet som forsvarsattaché i Paris og ifølge B.T.s oplysninger rykker til Washington, D.C., skal politikerne endnu engang tage stilling til hans årpenge.

Prinsen får omkring 315.000 kr. om måneden i såkaldt apanage. Ifølge Grundlovens paragraf 11 kan medlemmer af Kongehuset ellers ikke tage deres årpenge med ud af Danmark, medmindre Folketinget har givet dets samtykke.

»For medlemmer af det kongelige hus kan der bestemmes årpenge ved lov. Årpengene kan ikke uden Folketingets samtykke nydes uden for riget,« står der i paragraffen.

Men i 2020 stillede Statsministeriet et beslutningsforslag om, at prins Joachim kunne beholde sin apanage, til trods for at han rykkede til Paris for at være forsvarsattaché.

Det blev et rugende ja fra de folkevalgte. De eneste partier, der stemte imod, var SF og Enhedslisten.

Stillingen i Paris var sat til at vare i tre år med mulighed for forlængelse, men forleden afslørede prins Joachim over for Billed-Bladet, at han stopper til sommer.

»Det er et fantastisk job, men altså det stopper her til sommer, det gør det,« sagde prinsen.

Efterfølgende kunne B.T. afsløre, at prinsen har scoret en ny forsvarsstilling i Washington, D.C. Men i Statsministeriets beslutningsforslag står der specifikt, at prinsens årpenge afhænger af hans ansættelse ved den danske ambassade i Paris.

Derfor vil loven skulle ændres – og det kan kun ske i Folketinget. Det vurderer professor i jura ved Det Juridiske Institut på Syddansk Universitet Sten Schaumburg-Müller.

»De årpenge, der nu er tildelt, det er på baggrund af udstationeringen på ambassaden i Paris, hvor prins Joachim ikke modtager løn, og derfor får han så apanage. Når det arrangement ophører, så skal der ske noget nyt, og det skal Folketinget tage stilling til. Det står i Grundloven, at det er Folketinget, der træffer den beslutning,« siger han til B.T.

Det vil sige, at når vi kommer længere frem i forløbet, så kommer vi ikke uden om Folketinget?

»Udgangspunktet er, at det er Folketinget, der tager den beslutning, hvis årpengene skal tages med til udlandet,« lyder det fra Schaumburg-Müller.

Selvom Folketinget nu er anderledes sammensat efter valget i november, er der ikke meget, der tyder på, at prinsens årpenge er i fare, når han rykker til USA – i hvert fald ikke, hvis prinsens nye stilling er den samme, som den er i Paris.

I 2020 stemte 79 folketingsmedlemmer for og blot 16 imod. Det var kun SF og Enhedslisten, der opponerede mod beslutningen.

Kongehuset har ikke kunnet bekræfte B.T.s oplysninger om prinsens nye job i Washington, D.C.

Hør mere om prinsens mulige job i B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' her: