Hun kunne være blevet dronning af Norge – men nu ønsker den norske befolkning ikke engang, at hun skal være prinsesse.

Prinsesse Märtha Louise blev født som det første af kong Harald og dronning Sonjas børn.

Men da hun blev født, var det ikke muligt for en kvinde at overtage tronen. Den ret tilfaldt i stedet hendes to år yngre lillebror, kronprins Haakon.

Som 15-årig fik prinsesse Märtha Louise dog alligevel tilbuddet om, hvorvidt hun ville være dronning, har hun fortalt. Men selvom hun dengang følte sig for ung til at træffe beslutningen, var hun glad for, at det blev hendes bror, der overtog hendes plads som kommende regent.

Den norske kongefamilie. Prinsesse Märtha Louise, kronprins Haakon og hans kone, kronprinsesse Mette-Marit, samt deres børn prinsesse Ingrid og prins Sverre Magnus og Märtha Louises ældste datter Maud Angelica. Forrest sidder kong Harald og dronning Sonja. Foto: Lise Aaserud

Det er den norske befolkning formentligt også.

For nye undersøgelser viser, at prinsesse Märtha Louise er mere upopulær end nogensinde før. To velgørende foreninger, hun var kongelig protektor for, har stoppet samarbejdet med hende. Og mere end halvdelen af alle nordmænd mener, at hun bør fratages sin prinsessetitel.

Årsagen skal findes i hendes forhold med den kontroversielle amerikanske shaman Durek Verrett.

Da de fandt sammen for fire år siden, forklarede de begge, at det var skæbnebestemt, at de to tvilingeflammer skulle være sammen. Og i sommer tog de næste skridt og blev forlovede.

Prinsessen har ikke megen opbakning til sin titel på grund af sin forlovelse med Durek Verett. Senest har den norske kronprins Haakon vedkendt sig, at selvom han godt kan lide sin søster prinsesse Märtha Louises forlovede, så har den selvproklamerede shaman Durek Verrett skabt problemer for kongefamilien – nyligst ved at påstå, at han blev helbredt for corona af den type spirituelle medaljoner, han selv sælger for 1600 kroner. Foto: LISE ASERUD

Men selvom Durek Verrett i sit virke som åndemaner har skabt sit eget brand og healet rige og kendte som Gwyneth Paltrow, så har han i den grad også formået at skabe mindre heldig opmærksomhed om sin person.

Blandt andet sidste år, da han stod frem og fortalte, at han identificerer sig som reptil. Eller da han tidligere påstod, at han kunne kurere kræft og forudse terrorhandlinger.

Men han seneste påstand har alligevel fået nordmændene til at sætte bremseklodserne i.

For da han fik corona under besøget til prinsesse Ingrid Alexandras 18-års fødselsdag, påstod han først, at ånderne havde fortalt ham, at han skulle modsige sig sygehusets behandling. Næst – og stærkest kritiseret – påstod han, at helbredelsen i stedet kom fra de særlige medaljoner, han for øvrigt sælger for 1.600 danske kroner stykket.

Men prinsesse Märtha Louise har også formået at skille de norske vande på egen hånd.

Allerede da hun i 2007 stod frem som spirituel og fortalte, at hun hele livet havde været synsk og kunne tale med både engle og dyr, blev hendes ret til prinsessetitlen diskuteret.

For bekendelsen kom, da hun åbnede den såkaldte engleskole med veninden Elisabeth Nordeng, hvor betalende kursister kunne komme i kontakt med deres indre engle eller tage en treårig uddannelse i alternative behandlingsformer som healing og berøring.

Og trods kritikken af engleskolen – og af dens modstridende natur til den norske statskristendom – formåede veninderne, der også har udgivet flere bøger sammen, at hive en omsætning på 3,3 millioner kroner hjem i 2017.

Året efter lukkede Elisabeth Nordeng og prinsesse Märtha Louise skolen for at fokusere på deres egne projekter – hvilket for Märtha Louises vedkommende var en YouTube-kanal om heste.

Den norske prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng startede engleskolen Soulspring sammen og har også udgivet flere bøger om spiritualitet sammen. Foto: Keld Navntoft

Prinsesse Märtha Louise har været skattepligtig siden 2002, hvor hun frasagde sig sin apanage for i stedet at gå selvstændig med sin egen underholdningsvirksomhed, hvorfra den fysioterapeutuddannede prinsesse har fungeret som blandt andet tv-vært og korsanger.

Men da hun i 2002 frasagde sig apanagen og størstedelen af sine royale forpligtelser, røg også hendes sin titel som kongelig højhed. Og nu vil nordmændene altså have prinsessetitlen med i svinget.

For prinsesse Märtha Louise er allerede blevet kritiseret for at misbruge den royale titel for egen økonomisk vinding – sammen med Durek Verrett.

Således måtte hun i 2019 undskylde, at de sammen var taget på en foredragsturné under titlen 'Prinsessen og shamanen'. Ikke desto mindre søgte shaman-halvdelen af parret for nylig patent på denne titel – og den ansøgning er endnu ikke blevet hverken underskrevet eller trukket tilbage, trods prinsesse Märtha Louises garantier.

Märtha Louise og hendes daværende mand, kunstneren Ari Behn, med deres tre døtre Emma Tallulah Behn, Leah Isadora Behn og Maud Angelica Behn tilbage i 2009. Foto: THE ROYAL COURT NORWAY / HANDOUT

Den norske prinsesse har tilmed også tidligere vakt opsigt med sit kærlighedsliv.

Da hun fik sin første officielle kæreste som 22-årig professionel springrytter, var det med den 18 år ældre kollega Phillip Morris – og han var gift. Hans kone truede sågar med at lægge sag an, men kong Harald meddelte, at prinsessen ikke ville komme til at vidne. Og sådan blev det.

I 14 år var hun gift med den danskfødte kunstner Ari Behn, som hun fik teenagedøtrene Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah med. Han tog sit eget liv første juledag i 2019 efter en lang kamp med depression.

Prinsesse Märtha Louise har gennem alle skandalerne bevaret et tæt forhold til sin royale familie, som nu er tilbageholdende med at fjerne hendes titel – selvom hun har indrømmet, at hun godt ved, hun er en »sten i skoen« for dem.

Prinsessens skæbne er endnu ikke afgjort, men det er helt sikkert, at folkestemningen om hendes titel har vendt sig til det værre.