Mere end 25 procent af hollænderne vil nu helt afskaffe deres kongehus.

Det viser en ny meningsmåling, skriver NTB, efter en nazistisk fortid i det hollandske kongehus er blevet afsløret.

For nylig kom det frem, at den hollandske konges bedstefar havde løjet i årtier.

Trods prins Bernhard benægtede frem til sin død, måtte hans barnebarn, den regerende kong Willem-Alexander, forrige uge bekræfte prins Bernhards medlemskab af Adolf Hitlers nazistparti.

Prins Bernhards medlemskort til Hitlers nazistiske parti NSDAP, som han ellers frem til sin død benægtede eksisterede. Foto: Den Haag Koninklijke Verzamelingen/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Bernhards medlemskort til Hitlers nazistiske parti NSDAP, som han ellers frem til sin død benægtede eksisterede. Foto: Den Haag Koninklijke Verzamelingen/Reuters/Ritzau Scanpix

Det skyldtes, at den tidligere chef for arkiverne i det hollandske kongehus, historikeren Flip Maarschalkerweerd, havde fundet den afdøde prins' medlemskort til partiet.

Det skete under en katalogisering af prins Benhards private arkiv på hans residens, slottet Soestdijk, hvor arkivaren fandt medlemskortet, der afslørede prinsen som betalende medlem af nazistpartiet NSDAP tilbage i 1933.

Dertil valgte det hollandske kongehus så for nylig at bekræfte årtiers spekulationer om kongens bedstefars nazistiske forbindelser.

Prins Bernhard benægtede ellers helt frem til sin død i 2004, at han skulle have været betalende medlem af noget nazistisk parti.

Prins Bernhard døde i 2004 og var bedstefar til den hollandske kong Willem-Alexander. Prins Bernhard var tysk aristokrat, der giftede sig ind i det hollandske kongehus gennem dronning Juliana. Foto: Albert Nieboer/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Bernhard døde i 2004 og var bedstefar til den hollandske kong Willem-Alexander. Prins Bernhard var tysk aristokrat, der giftede sig ind i det hollandske kongehus gennem dronning Juliana. Foto: Albert Nieboer/AP/Ritzau Scanpix

Han har dog tidligere erkendt at have været del af flere nazistiske militærenheder, hvilket han dog bortforklarede som en nødvendighed for mænd på hans alder dengang.

Vil granske nazistforbindelse

Den jødiske organisation CIDI har siden afkrævet en officiel granskning af prins Bernhards nazistiske fortid.

Det har Hollands statsminister, Mark Rutte, dog for nuværende afvist.

Til gengæld har CIDI rost kong Willem-Alexander for at have åbnet de kongelige arkiver for historikere, der på egen hånd måtte ønske at undersøge de nazistiske forbindelser til kongehuset.

Den hollandske kongefamilie - kong Willem-Alexander, dronning Maxima, kronprinsesse Catharina-Amalia, prinsesse Alexia, prinsesse Laurentien og prins Constantijn - til den såkaldte prinsedag, 19. september 2023, hvor der blandt andet blev buhet af kongehusets medlemmer. Foto: Koen Van Weel/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den hollandske kongefamilie - kong Willem-Alexander, dronning Maxima, kronprinsesse Catharina-Amalia, prinsesse Alexia, prinsesse Laurentien og prins Constantijn - til den såkaldte prinsedag, 19. september 2023, hvor der blandt andet blev buhet af kongehusets medlemmer. Foto: Koen Van Weel/AFP/Ritzau Scanpix

Dog viser den nye meningsmåling, at også tilliden til den hollandske konge styrtbløder.

Hvor der tre år tidligere var 80 procent af hollænderne, der havde stor tillid til kong Willem-Alexander, så er det tal nu nede på 38 procent.

Kong Willem-Alexander er den eneste af kongehusets medlemmer, der har kommenteret sagen, efter kongehuset bekræftede ægtheden af NSDAP-medlemskortet.

»Jeg forestiller mig, at nyheden har en stor indflydelse, og at den fremkalder en masse følelser, især i det jødiske samfund. Vi er nødt til at se fortiden, som den er, inklusive de mindre pæne dele,« sagde den hollandske konge da til pressen.

Kong Willem-Alexander udtalte sig til pressen kort efter, hans bedstefars nazistiske fortid var blevet endegyldigt bekræftet. Foto: Copyright Foto: Albert Nieboer/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Willem-Alexander udtalte sig til pressen kort efter, hans bedstefars nazistiske fortid var blevet endegyldigt bekræftet. Foto: Copyright Foto: Albert Nieboer/AP/Ritzau Scanpix

På sociale medier er det ligeledes tydeligt at se, at bekræftelsen af prins Bernhards naziforbindelser har vakt opstandelse.

For her bliver ønsket om, at Holland ikke længere skal have et monarki, delt i flæng, skriver nyhedsbureauet NTB.

Den dalende opbakning til det hollandske kongehus lægger sig desuden oveni den senere tids brølere.

Særligt under coronatiden mødte det hollandske kongepar kritik for at bryde coronarestriktionerne.

Kong Willem-Alexander og dronning Máxima blev blandt andet fotograferet på en restaurant uden de dengang påkrævede mundbind, og så tog kongeparret på ferie til Grækenland i en tid, hvor hele den hollandske befolkning var blevet frabedt at rejse.

