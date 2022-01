Hendes store smil og store bløde, brune krøller har været på alverdens forsider og kendes af næsten alle.

Men da den britiske hertuginde Kate søndag fejrede sin 40-års fødselsdag med tre specielle nye billeder blev hendes fans chokeret. Eksperterne blev derimod imponeret.

De nye billeder af den britiske hertuginde, der formelt lyder titlen hertuginde Cathrine af Cambridge, var nemlig noget anderledes, end det, som de royale tilhængere normalt er vant til.

Faktisk er de så anderledes, at flere brugere på Instagram, hvor Hertugparret havde delt billederne fra parrets profil, havde svært ved at kende hertuginden.

Dette billeder menes at ligne et, der blev taget af droningemoderen i 1939. Foto: PAOLO ROVERSI

»Hun ser anderledes ud,« lød det straks en bruger.

»Det ligner ikke Kate. Hendes glød mangler,« skrev en anden bruger.

»Det ligner hende ikke, og hun er langt smukkere på alle andre billeder, jeg har set af hende,« kommenterede en tredje bruger.



De fleste brugere er dog enige om, at hertuginden er smuk, men at hun ser helt anderledes ud, end hun plejer.

Her ses Kate på det tredje fødselsdagsbillede. Foto: PAOLO ROVERSI

På de tre lidt gammeldags billeder, ser man hertuginden i en anden stil. Væk er de velfriseret store krøller, og i stedet ser man Kate med et mere naturligt krøllet hår og med mindre tydelig makeup.

Fødselaren er på et af billederne iført en rød kjole, mens hun på de to andre billeder er iført to forskellige hvide tylagtig kjoler. De er alle lavet af hendes yndlings modehus, Alexander McQueen, skriver Daily Mail.

Mens fansene er forvirrede, kan de britiske modeeksperter og royale eksperter dog knap få armene ned. De fleste skamroser de nye billeder af hertuginden, som de mener har en helt specielt lighed.

De tre billeder minder stilmæssigt meget om nogle billeder, som den kendte fotograf Cecil Beaton tog af dronningemoderen i 1939, ligesom han også fotograferede prinsesse Elizabeth og hendes lillesøster, prinsesse Margaret, ved andre lejligheder på lignende billeder.

Her er et af de tre nye billeder af Kate. Foto: PAOLO ROVERSI

»Fascinerende, hvor meget portrættet … ligner det, som Cecil Beaton tog af dronningemoderen i 1938. Begge kvinder var næsten samme alder (dronningemoderen var 39 år), begge var ret sky og private,« skriver blandt andre moderedaktøren på Daily Telegraph, Lisa Armstrong, ifølge Daily Mail.

Hun mener, at billedet signalerer, at Kate er 'en dronning in spe'.

Udover de smukke kjoler, bærer hertuginden også de Collingwood perle- og diamantøreringe, som tidligere tilhørte prinsesse Diana. Desuden har hun også sin afdøde svigermors forlovelsesring.

»For første gange på officielle billeder, viser hertuginden et glimt af den kvinde, hun en dag vil blive. Først som prinsesse af Wales, og dernæst som dronning. For første gang handler det her om hendes fremtid, og ikke om hendes fortid,« skriver klummeskribenten Jan Moir i Daily Mail.

De fleste britiske medier roser ligeledes hertuginden. Både for de nye billeder, og for den udvikling hun har gennemgået gennem de seneste ti år som fuldgyldigt medlem af kongehuset.

Ifølge BBC, Hello Magazine og Daily Mail har hertuginden, der beskrives som genert af natur, udviklet sig fra en at være en lidt forsigtig type, der lige skulle blive dus med at give taler til en meget sikker taleholder.

Hun har også skabt sin egen stil – både modemæssigt, men også i forhold til de sager, hun støtter, og den måde, som hun ønsker at være kongelig på.

Blandt andet valgte hun at deltage i en ceremoni for den dræbte Sarah Everard i marts, fordi hun mente, at det var det rigtige at gøre.

De nye billeder blev taget i november i Londons Kew Gardens af fotograf Paolo Roversi.