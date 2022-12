Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Planen var at vælte den tyske regering med vold og overtage magten.

Kuppet blev plottet i den 71-årige prins Heinrich XIII af Reuss' jagthytte Waidmannsheil i Saaldorf an der Saale, hvor der ifølge lokalavisen Ostthüringer Zeitung blev fundet et større våbenlager, da politiet gennemsøgte hytten.

Men det hele blev stoppet i opløbet onsdag morgen af en massiv og landsdækkende politiaktion med mere end 3.000 betjente involveret.

Halvdelen af de mistænkte blev anholdt. Herunder den tyske prins Heinrich, der anklages for at være den ledende skikkelse bag kuppet, men som nu sidder i politiets varetægt.

Betjente bevogter et af de ransagede hjem. Foto: TILMAN BLASSHOFER Vis mere Betjente bevogter et af de ransagede hjem. Foto: TILMAN BLASSHOFER

Tilmed var planen, at han også skulle være formand for den nye statsform, som gruppen med vold og magt ville indføre. En statsform, der skulle føre Tyskland tilbage til tiderne som i hans gamle fyrstedømme Reuss.

Monarkiet skulle genindføres. Og han skulle sidde på tronen.

Men onsdag morgen blev prins Heinrich anholdt i den vestlige ende af Frankfurt am Main, hvor han ifølge The Washington Post bor i et af de dyreste kvarterer.

For prins Heinrich skulle angivelig være ganske velhavende.

Unter den festgenommenen Reichsbürgern laut GBA: Heinrich XIII. Prinz Reuss. pic.twitter.com/4sEWA5ziJ3 — Lennart Pfahler (@LennartPfahler) December 7, 2022

Han er efterkommer af en gammel adelig familie, et dynasti kendt som Huset af Reuss, der indtil novemberrevolutionen i 1918 regerede i områderne omkring det, der i dag hedder Thüringen i det østlige Tyskland.

Prins Heinrich er født som et af seks børn af prinsen og prinsessen af Reuss, Heinrich den første og Woizlawa-Feodora.

De fem brødre fik alle navnet Heinrich, da traditionen fra 1100-tallet foreskriver, at alle mandlige efterkommere af dynastiet skal bære navnet for at hædre den tyske konge og tysk-romerske kejser Henrik 4., der testamenterede familien områderne Weida og Gera, der i dag er byer i Thüringen.

I dag tæller den aristokratiske familie omtrent 60 medlemmer – hvor cirka halvdelen hedder prins Heinrich, tilsat et romertal.

Ifølge Berliner Zeitung har prins Heinrich selv givet familienavnet videre til sin i dag 31-årige søn, der hedder prins Heinrich XXVIII.

Men den tilbageværende gren af familiedynastiet har slået hånden af den 71-årige prins.

Det var dog ham selv, der valgte at forlade familien for 14 år siden, fortæller familieforbundets talsperson, prins Heinrich XIV, til lokal-tv-stationen MDR.

Over 3.000 politibetjente i Tyskland deltog onsdag i en landsomfattende aktion, hvor mindst 25 personer blev anholdt. Her er et større opbud af politi ved at foretage anholdelser i Berlin. Vis mere Over 3.000 politibetjente i Tyskland deltog onsdag i en landsomfattende aktion, hvor mindst 25 personer blev anholdt. Her er et større opbud af politi ved at foretage anholdelser i Berlin.

I de mange år har talsmanden derfor ikke talt med sit fjerne familiemedlem. Og han er forfærdet over, at prinsen var blevet yderligere radikaliseret.

I sommer sagde talspersonen til Ostthüringer Zeitung, at prins Heinrich var en »forvirret gammel mand«, der »bliver opslugt af misledende konspirationsteorier«.

Prins Heinrich har da også længe spredt sin propaganda, der vækker klare mindelser om den nynazistiske Reichsbürger-bevægelse, som flere af onsdagens anholdte sværger til, skriver Welt.

I en tale i Worldwebforum i Zurich i 2019 udbasunerede prinsen ifølge det tyske medie, at republikken Tyskland ikke var en suveræn stat.

I kontrast stod hans gamle fyrstedømme Reuss, hvor folk levede »lykkelige liv«, fordi de administrative strukturer var »håndterbare og klare«.

»Hvis noget ikke gik ordentligt for sig, gik du til prinsen,« forklarede prins Heinrich dengang i talen, der også bød på jødisk hadpropaganda, såsom at Hitlers regime skulle være sponsoreret af USA.

Nu plottede prins Heinrich så for med vold at føre Tyskland tilbage til dengang i 1800-tallet.

Prins Heinrich er ikke prins i reel forstand, selvom han længe har advokeret for, at monarkiet burde tilbageføres i Tyskland.

Prinsetitlen er arvet, og han har valgt at blive ved med at bruge den. I virkeligheden er han ejendomsmægler og finansmand, skriver Reuters.

Prins Heinrich XIII af Reuss blev onsdag anholdt af tysk politi ved sit hjem i Frankfurt i en stor antiterroraktion. Foto: REUTERS TV Vis mere Prins Heinrich XIII af Reuss blev onsdag anholdt af tysk politi ved sit hjem i Frankfurt i en stor antiterroraktion. Foto: REUTERS TV

Den anholdte gruppe, han ledte, skulle både have finanserne i orden og massevis af våben klar. Den skulle have medlemmer med tråde til både det eksisterende politiske system, ordensmagten og hæren i Tyskland.

Men også tråde til den konspiratoriske QAnon-ideologi og den nynazistiske Reichsbürger-bevægelse.

Gruppen skulle være overbevist om, at Tyskland blev styret af en hemmelig ekstern alliance kendt under betegnelsen 'den dybe stat'. Så de anerkender ikke den tyske republik fra efter Anden Verdenskrig.

Prins Heinrich havde kontaktet repræsentanter fra Rusland for opbakning til statskuppet. Ifølge Reuters anså gruppen Rusland som en uundgåelig samarbejdspartner i kampen for en ny styreform. Men ifølge den russiske ambassade var håndsrækningen uden held.

Kuppet, der skulle have væltet den tyske republik og sat prins Heinrich i spidsen for en ny monarkistisk styreform, har været planlagt siden november sidste år.