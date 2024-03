Da kronprins Christian i januar med sin signatur godkendte, at Morten Dahlin kunne gå på barsel, efterlod han mere end bare blæk på papiret. Med bare syv ord gav han et indblik i, hvordan han er som person.

I hvert fald, hvis man skal tro den britiske grafolog og forfatter til bogen 'Livslinjer (Hvad din håndskrift siger om dig)', Tracey Trussell.

Tracey Trussell er uddannet grafolog fra Det Britiske Institut for Grafologi. Hun har analyseret en lang række kendissers håndskrift for flere medier.

Senest har hun for B.T. analyseret Kronprinsens håndskrift fra hans første officielle underskrift som regent. Hun giver ud fra den sit bud på, hvilken slags konge Danmark kan vente sig.

»Signaturen afspejler den person, vi ønsker at vise frem. På det her dokument er vi så heldige både at have en signatur, der afslører, hvordan Kronprinsen ønsker at blive set, og et lille stykke af hans sædvanlige håndskrift, som fortæller, hvem han virkelig er,« siger hun.

Her ses Kronprins Christians første officielle underskrift som regent. Foto: Statsministeriet / B.T.

»Der er variationer mellem Kronprinsens signatur og hans naturlige håndskrift. Det viser, at han er opsat på at formidle en modenhed og visdom, der rækker ud over sine 18 år.«

Tracey Trussell kan allerede nu læse i signaturen, at han bærer rundt på kvaliteter, han får brug for i sit fremtidige job.

»Han har en tilbøjelighed til at skrive på højkant, som er tegn på en mand, der ikke er let at ryste. Den store stiliserede signatur med buede bogstaver, kantede forbindelsesled og en spids afslutning udstråler charme, værdighed, loyalitet, selvtillid og diplomati.«

»Det store 'c', som omslutter resten af signaturen viser, at Christians høje ambitioner dækker over et underliggende behov for at beskytte sig selv.«

Hvad er en grafolog Grafologi er læren om, hvordan menneskets personlighed viser sig i håndskriften. Grafologer mener ud fra analyser af skriftprøver at kunne udlede personlige egenskaber på områder som for eksempel målsætning, stræben, selvvurdering og forhold til omverden. Også visse sygdomme hævdes at kunne aflæses i skriften. Grafologi anvendes i et uvist omfang til opstilling af personlighedsprofiler og personaleudvælgelse.

»Hans signatur er forbundet med en tynd slutstreg, hvilket viser, at han lytter og tilpasser sig efter, hvad han hører.«

Det er især, når Tracey Trussell dykker ned i kronprinsens øvrige tekst, at hun kan fornemme en mand defineret af klassiske dyder.

»De delvist forbundne buede formationer i Christians naturlige håndskrift afslører, at han er traditionalist i hjertet og mere tilbøjelig til at gøre tingene 'efter bogen'.«

»De høje dominerende stilke fortæller om en principfast mand med høje standarder, som er parat til at være retfærdig og have tillid til, at han håndterer tingene med integritet. Men de kantede forbindelsesstreger og den bratte slutstreg på bogstavet 's' viser også, at han om nødvendigt er klar til at gå hårdt til værks.«

Prins Christian holder tale under sin 18 års fødselsdag, som fejres med en gallamiddag på Christiansborg Slot i København, søndag den 15. oktober 2023.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Hans skrift indeholder nogle brede højretendenser, som ses i måden de buede former trækker sig væk fra hovedstrukturen. Det betyder, at Kronprinsen meget gerne vil opfattes som en lydhør person, der bekymrer sig om sine medarbejdere.«

»Det er tydeligt, at Christian har et nysgerrigt sind, og at det er vigtigere for ham at udvikle nye ideer og nå mål til gavn for sit folk end at have materielle ejendele. Det ses i den høje og dominerende t-stamme med kantet spids, hvor stangen krydser højt på stammen.«

I skriften kan hun se en mand, der forsøger at holde følelserne i stramme tøjler.

»Han er opsat på at indgyde sig selv disciplin, kan man se på regelmæssigheden i de små bogstaver, som sidder på bundlinjen.«

»Han sikrer sig, at hans følelser ikke tager overhånd, selvom den vaklende første sætning afslører, at der sniger sig nogle følelser, ængstelse og utålmodighed ind. Utålmodigheden ses i de små kryds for enden af bogstaverne på bundlinjen.

»Kronprinsen er ivrig efter at acceptere reglerne. Han får brug for udfordringer, men vil håndtere tingene på en eftertænksom, omhyggelig og samvittighedsfuld måde.«

»Han lægger stor vægt på de finere detaljer, viser de tæt prikkede i'er. De komplette sløjfer under grundlinjen viser, at han har kompetencen til at få tingene til at ske.«

Alt i alt spår grafologen, at Danmark er i sikre hænder.

»Kronprins Christian er fast besluttet på at tage ansvar, arbejde hårdt og træffe de rigtige beslutninger.«

»Han har brug for tid til at lære tingene, men jeg tror, at den kommende konge af Danmark hurtigt vil blive et aktiv og en hæder for sit land.«