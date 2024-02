For knap en måned siden underskrev kronprins Christian, at minister Morten Dahlin kunne gå på barsel.

Nu har B.T. fået aktindsigt i det historiske dokument, der indeholder den unge kronprins første officielle underskrift som regent.

Her ses det, at Kronprinsen fra sin residens på Amalienborg har underskrevet sig på følgende måde:

'Indstillingen bifaldes i Kongens navn Christian Kronprins'.

Her ses Kronprins Christians første officielle underskrift som regent. Foto: Statsministeriet / B.T. Vis mere Her ses Kronprins Christians første officielle underskrift som regent. Foto: Statsministeriet / B.T.

Kronprins Christian havde på sidstedagen i januar sin første af tre dage som regent.

Det skyldtes, at han måtte træde til i fraværet af sin far kong Frederik, der var ude af landet i forbindelse med et erhvervsfremstød i Polen.

Allerede på førstedagen 31. januar måtte Kronprinsen så træde til som statsoverhoved og underskrive sin første lov, ligesom han skulle godkende ændringen i regeringen.

Under såkaldt kongelig resulotion blev det således godkendt, at transportminister Thomas Danielsen måtte overtage Morten Dahlins arbejdsopgaver, mens han som ministeren for byer og landdistrikter, kirkeministeren og ministeren for nordisk samarbejde gik på forældreorlov.

Hør seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' herunder.