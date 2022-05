Grevinde Alexandra accepterer undskyldningen fra den tidligere rektor på Herlufsholm, Klaus Eusebius.

B.T. har spurgt grevinden, om hun er tilfreds, efter Eusebius i sidste uge lagde sig fladt ned og sagde undskyld for at have afsløret, at prins Nikolai havde fået en advarsel for at have brudt Herlufsholms alkoholpolitik.

Det var fortrolige oplysninger, og det fik prins Joachim og grevinde Alexandra helt op i det røde felt.

Men nu er grevinden tilfreds, efter Eusebius rettede henvendelse og kom med en ubetinget undskyldning.

»Ja. Det var meget på sin plads,« siger Alexandra.

Prins Joachim, grevinde Alexandra og prins Nikolai foran Gammel Hellerup Gymnasium, onsdag den 23. juni 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prins Joachim, grevinde Alexandra og prins Nikolai foran Gammel Hellerup Gymnasium, onsdag den 23. juni 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

B.T. har mødt grevinden til den årlige Parkinsons Unity Walk i hjertet af København. Alexandra har været protektor for organisationen siden 1997.

Men samtalen kom alligevel til at dreje sig om dramaet på Herlufsholm. Grevinden og prins Joachim måtte i sidste uge udsende en historisk pressemeddelelse, hvor de brugte ordet 'rasende'.

»Som forældre til en tidligere elev på Herlufsholm er vi - for at sige det på godt dansk - rasende over at se vores søn blive udleveret offentligt af hans tidligere rektor, Klaus Eusebius Jakobsen. Han har svigtet sin elevs tillid og fortrolighed, og Prins Nikolais straf for i sin tid at overtræde skolens alkoholregler skal ikke bruges til at flytte fokus fra de alvorlige hændelser, som for nylig er kommet for dagen,« udtalte Alexandra sammen med prins Joachim.

Nu forklarer Alexandra, hvorfor de reagerede så kraftigt.

»Når det er noget, der rører ens børn, så kommer det tættere på,« siger hun og uddyber:

»Jeg ville gerne tage sådan nogle ting selv, men det kan man ikke, når det er ens børn. Det rører mig mere, når det handler om mine børn, end når det er mig selv. Så vi følte, det var vigtigt at sige noget.«

Men nu er sagen lukket, og man skal ikke forvente yderligere tiltag fra prinsen og grevinden. Underforstået: Der kommer ikke en retssag mod den tidligere rektor, selvom en juridisk ekspert ellers vurderede, at man prins Nikolai ville stå godt i en retssag.

»Men jeg vil ikke sige mere om det, for jeg synes ikke det skal fylde mere end alt det andet, der er vigtigere,« lyder det fra Alexandra.

Parkinsons Unity Walk er en af grevinde Alexandas sidste protektioner. Efter hun forlod Kongehuset har hun stille og roligt afviklet de fleste - men Parkinson-sagen har hun holdt fast i.

»Jeg blev spurgt, om jeg ville være protektor lige efter jeg kom til Danmark i sin tid, så det har betydet rigtig meget for mig at beholde protektionen,« siger hun.

»Jeg ville meget gerne støtte op om det og øge fokus på sagen og arbejde med nogle, der har brug for det. Jeg synes også, det er spændende at se forskerdelen af det. Jeg har besøgt de store sygehuse i landet, hvor man forsker i det, og jeg har mødt lægerne,« forklarer hun.

Sommeren er lige om hjørnet, og grevinden håber, hun får tid til at være sammen med sine voksne børn, prins Nikolai og prins Felix.

Men hun må også erkende, at det er svært at hive sine store børn med på rejser.

»Det er svært, for de har jo også deres egne planer og aktiviteter. Vi skal lige få det hele til at hænge sammen. Heldigvis er vi meget tætte,« siger grevinde Alexandra til B.T.