Dronning Margrethe skal ikke regne med en offentlig udmelding fra sin tidligere svigerdatter, grevinde Alexandra.

Grevinden har nemlig ikke noget at sige til, at dronning Margrethe i sin nytårstale valgte at abdicere fra 14. januar 2024.

Gennem sin presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, lyder det til B.T., at grevinde Alexandra ikke ønsker at kommentere abdikationen.

Det oplyses ikke, hvor grevinden ikke ønsker at kommentere.

Det var da også en fåmælt prins Joachim og prinsesse Marie, der ankom til nytårstaffel på Christiansborg første januar.

Pressen forsøgte ellers at få en kommentar fra prinsen og prinsessen om, hvad de tænker om, at dronning Margrethe nu giver tronen videre til sin søn kronprins Frederik.

Kronprins Frederik overtager tronen 14. januar og bliver konge af Danmark.

»Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024–52 år efter jeg efterfulgte min elskede far–vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn Kronprins Frederik,« sagde Dronningen i sin nytårstale søndag aften.

Selvom kronprins Frederik nu bliver konge, så kommer hans mor stadig til at være dronning.

Sådan var tilfældet også for hendes mor, dronning Ingrid, der havde titlen frem til sin død.

