Grevinde Alexandra er netop kommet hjem fra Østrig, hvor hun endelig har fået tid til at være sammen med sin gamle mor, Christa Manley, der forleden fejrede sin 89-års fødselsdag.

»Mine søstre og jeg var hos hende til stor glæde. Hun har det godt trods hendes høje alder,« skriver grevinde Alexandra til B.T.

Hun tog til Østrig med sin søster Martina, der til daglig bor i London. Det har været vanskeligt for grevinden at se sin mor under corona-pandemien, så gensynet var tiltrængt.

Mange kan sikkert huske Christa Manley fra årene, hvor grevinde Alexandra var prinsesse af Danmark. Da grevinde Alexandra blev forlovet med prins Joachim i 1995, var Christa og Richard Manley selvskrevet til store begivenheder i Kongehuset, da de var dronning Margrethe og prins Henriks første svigerfamilie.

Richard Manley og Christa Manley boede i Danmark i mange år. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Richard Manley og Christa Manley boede i Danmark i mange år. Foto: Jeppe Michael Jensen

Parret flyttede også ind på Schackenborg i Møgeltønder for at være tættere på grevinde Alexandra og prins Joachim, og selv da parret blev skilt, fortsatte de med at bo i Sønderjylland.

Men da prins Joachim blev gift igen med prinsesse Marie i 2008, flyttede de til Wien, hvor de boede sammen, indtil Richard Manley døde i 2010. Grevindens far døde efter kort tids sygdom og blev 85 år gammel. Men det netop Wien, der er Christa Manleys fødeby, og derfor blevet hun der.

Grevinde Alexandra, der voksede op, da forældrene boede i Hong Kong, har altid været meget tæt på sin mor. I bogen 'Mit lykkelige land' fra 2018 skrev hun:

Grevinde Alexandra har solgt sin villa. Vis mere Grevinde Alexandra har solgt sin villa.

»Min mor er et meget velovervejet menneske. I vores barndom var hun altid bevidst om, hvad hun gav videre til os. Hun var bosat langt fra sit hjemland, men gav os på andre måder indblik i sine rødder. Vi lærte tysk fra en tidlig alder, så vi kendte hendes modersmål og kunne kommunikere med vores familie i Østrig.

Grevinden skrev også om, hvordan moderen har påvirket hendes opvækst.

»Menneskeligt fik jeg min seriøsitet fra min mor. Jeg lægger vægt på at have styr på tingene. Det er også fra hende, jeg har min beslutsomhed, og ligesom hende bruger jeg kræfter på, at folk omkring mig har det godt,« skrev grevinde Alexandra i bogen.